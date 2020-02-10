Билайн Бизнес запустил Биржу последней мили

MForum.ru

Билайн Бизнес запустил Биржу последней мили

10.02.2020, MForum.ru

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B2B подразделение ВымпелКом (Билайн Бизнес) запустило платформу, предназначенную для операторов, - "Биржа последней мили". Идея сервиса - обеспечить любым операторам возможность оперативно арендовать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи.

Пока что пользование платформой бесплатно для всех, что должно привлечь к ее использованию участников рынка.

Платформа работает с сентября 2019 года, когда ее запустили в тестовом режиме. С тех пор, на ней зарегистрировано более 200 операторов связи. Участники могут создавать заявки - на каналы, на нумерацию, на аренду позиций, а затем можно выбирать из предоставленных коммерческих предложений. Похоже на блиц-тендер.

До сих пор биржа работала с рынками Москвы и С.-Петербурга, но до конца 2020 года планируется масштабирование ее работы на всю территорию России. В ВымпелКом оценивают объем рынка взаимодействия операторов по предоставлению каналов связи за пределами "столиц" в 150 млн рублей в год, расширение географии работы Биржи должно облегчить взаимодействие операторов на данном рынке. Прежде всего, за счет существенного ускорения процесса взаимодействия, а также за счет участия большого числа небольших локальных операторов.

В 2020-2021 году ВымпелКом обещает развить функциональность платформы, в частности, запланировано появление открытого API, возможность размещения заявок на колокейшн в ЦоДах, возможности взаимодействия с зарубежными игроками. В компании также думают об автоматизации, интеграции SaaS-провайдеров, подключении аналитики и других сервисах.

У МТС аналогичная платформа действует с 2018 года, уже налажено активное взаимодействие с зарубежными операторами.

По материалам: comnews.ru

Имело бы смысл подумать об автоматическом обмене данными двух платформ, в выигрыше от этого окажутся все участники рынка.

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пресс-релиз "Билайн" через MForum.ru

Билайн Бизнес запустил биржу каналов связи

10 февраля 2020 года, Москва — Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запустил платформу межоператорского взаимодействия – «Биржа последней мили». Данная платформа позволяет арендовать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи. Сервис не является коммерческим, и им могут воспользоваться любые операторы связи, включая региональных и международных игроков. Уже сейчас первые участники Биржи могут присылать свои предложения по сотрудничеству на размещаемые заявки, а с 2020 года будет доступен полный функционал платформы: участники смогут создавать заявки на каналы, нумерацию, аренду позиций, а также использовать публичный API. Таким образом, рынок станет более прозрачным, что приведет к естественному росту конкуренции, снижению цен и ускорению работы в целом.

Александр Попов, директор департамента по развитию фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «ВымпелКом»:

«Текущий процесс межоператорского взаимодействия осложнен старыми форматами коммуникации: для подключения клиента к своему узлу связи оператор ищет местных провайдеров, пишет запросы на почту, ждет ответ до 30 дней, обсуждает ценовые и технические условия. Это растянутый и не всегда результативный процесс. А если требуются нестандартные условия, то можно потратить много времени и не получить никакого результата. С запуском платформы процесс взаимодействия станет намного быстрее и прозрачнее, а благодаря участию небольших локальных операторов увеличится количество получаемых предложений. Местные провайдеры смогут настроить оповещение о новых заявках на конкретных участках, чтобы не пропустить потенциально интересные».

В сентябре 2019 года состоялся тестовый запуск платформы: компания разыграла более 1000 лотов в Москве и Санкт-Петербурге и зарегистрировала более 200 операторов связи. До конца 2020 года планируется масштабирование «Биржи последней мили» по всей России. Интерфейс платформы дублируется на английском языке, что облегчает доступ международным компаниям. Сейчас именно непрозрачность российского рынка является для них главным сдерживающим фактором.

Эксперты компании оценивают объем рынка взаимодействия операторов по предоставлению каналов связи в городах-миллионниках, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, примерно в 150 млн рублей в год. Эксперты Билайн Бизнес ожидают, что в к бирже «последней мили» смогут подключиться около 1000 операторов связи по всей России. Это позволит автоматизировать и ускорить процессы взаимодействия на данном рынке.

В 2020-2021 годы планируется интенсивное развитие платформы. Она будет модернизирована, а ее функционал расширен: появится возможность размещения своих лотов у всех партнеров, разработан открытый API, добавится размещение заявок для Co-location в ЦОД, будет осуществлен выход на международные рынки. Планируется добавить возможности автоматизации, интеграции SaaS-провайдеров, аналитики и других сервисов.

Получить доступ к ресурсу можно оставив заявку через сайт Билайн в разделе «Операторам связи».

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пресс-релиз Билайн на сайте компании ВымпелКом

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теги: последняя миля ВымпелКом Билайн Бизнес B2B B2O

© Алексей Бойко, MForum.ru

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