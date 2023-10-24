Развитие сетей: ВымпелКом настроил Wi-Fi в аэропорту Шереметьево

24.10.2023, MForum.ru

ВымпелКом выиграл тендер на оказание услуг по идентификации пользователей в сети Wi-Fi и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево. В ближайшие 3 года билайн бизнес будет эксклюзивно предоставлять этот сервис.

Услуга востребована - за 2 месяца к бесплатному интернету подключались более 5 млн раз, в среднем это более 80 тысяч авторизаций в сутки. В 2022 году услугами международного аэропорта Шереметьево воспользовались более 28 млн пассажиров, т.е. 2.3 млн пассажиров в месяц. Выходит, что практически каждый пассажир подключается к бесплатному Wi-Fi? Или же в 2023 году существенно выросло пользование аэропортом?

В рамках исполнения своих тендерных обязательств, билайн бизнес развернул сеть передачи данных Шереметьево, настроив сервис "Управляемый Wi-Fi", который позволяет персонифицировать страницу входа в интернет (доступны русскоязычная, англоязычная версия, и китайская). Эту страницу можно персонифицировать, в ЛК видна детальная статистика посещений. В систему интегрирована поддержка обратной связи - пассажиры могут оставлять отзывы о работе служб аэропорта непосредственно со страницы входа в бесплатную сеть Wi-Fi, эти отзывы будут направлены на электронные адреса ответственных сотрудников. \\

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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей Московский регион Шереметьево

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