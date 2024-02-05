Услуги: Звонки от Росбанка стали отображаться в Этикетке

05.02.2024, MForum.ru

Запущенный недавно сервис билайна предназначен для возврата доверия к голосовой связи. Сегодня в большинстве случаев при входящем вызове мы видим только некий номер, не дающий информации о том кто именно хочет с нами связаться. Из-за волны спама и мошеннических вызовов, многие вовсе перестали отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Как работает Этикетка? Любая компания может заключить договор с ВымпелКом, после чего звонки с ее номеров будут сопровождаться, кроме номера вызывающего, надписью, например, "Росбанк", как если бы это был номер из вашей записной книжки. Кроме названия бренда может отображаться также информация о сфере деятельности организации.

В чем идея - по сути звонки такого партнера билайн "обеляются", абонентам становится понятно, кто хотел бы с ними поговорить.

«Мы стремимся создать высококачественное обслуживание для наших премиальных клиентов, поэтому обеспечение комфортного общения с банком, включая телефонные звонки, является для нас одним из приоритетов. После внедрения сервиса "Этикетка" от билайн бизнес, мы заметили улучшение в нашей контактности за первый месяц использования. Контактность наших телефонных коммуникаций повысилась на 9%, что является важным показателем для нас. Кроме того, наши сотрудники отметили, что клиенты стали отвечать на звонки с более лояльным настроем. Считаем, что это свидетельствует о том, что сервис "Этикетка" действительно помогает нам улучшить качество обслуживания и удовлетворённость наших клиентов», — комментирует Антон Ковачев, начальник управления развития платформ взаимодействия с клиентами «Росбанка».

В билайн уверены, что в ближайшее время число партнеров сервиса Этикетка заметно вырастет.

Мой комментарий:

Вряд ли можно сомневаться в том, что организации будут подключаться к этому сервису. Клиентов оператора будет привлекать возможность заметно повысить контактность - вплоть до 20%. В некоторых случаях это особенно необходимо, сейчас курьер, доставляя заказ, иногда не может дозвониться до клиента, т.к. тот не берет звонки с неизвестного ему номера. Представьте, что кроме этого номера клиент будет видеть еще и что-нибудь вроде "курьер ОЗОН".

Будет ли услуга расширена на физических лиц? Будет ли ими востребована? Не исключено.

Вернется ли доверие людей к голосовым вызовам? Не сразу, причин тому несколько. Во-первых, после потери доверия всегда требуется не только немалых усилий, но и времени на его возвращение. Во вторых, полезное общение все больше перетекает в мессенджеры, а голосовая связь ассоциируется, если не мошенничеством, то с "холодными обзвонами" в рекламных целях. Впрочем, у разных людей отношение к звонкам различное, даже к рекламным. Кто-то вообще не хочет общаться по телефону голосом, кто-то, напротив, по прежнему предпочитает голосовую связь всем другим видам коммуникации и готов выслушать потенциально полезную информацию.

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