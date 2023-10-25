B2B: Вымпелком упростил оформление заказа на подключение офиса к интернету

MForum.ru
25.10.2023,
Новый способ оформления услуги - на сайте билайн бизнес доступен по 33 тысяча адресов в разных городах России. Все шаги, от проверки адреса на техническую возможность предоставления услуги до получения коммерческого предложения и подписания договора на оказание услуг фиксированного доступа, можно пройти на сайте в разделе "Интернет в офис".
Достаточно ввести ИНН или название своей компании и необходимая для договора информация подтянется в форму автоматически. Достаточно будет ввести контактные данные и детали адреса подключения, например, номер офиса в бизнес-центре или какие-то особенности планировки помещения.
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теги: ВымпелКом билайн-бизнес B2B фиксированный доступ подключение к интернету
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