M&A: ВымпелКом расширил доступ к абонентам ВестКолл

MForum.ru
03.09.2020,
Компания ВымпелКом объявила о приобретении 100% долей в ООО "Вест Колл Лтд", в одном из независимых операторов в Москве, оказывающем услуги фиксированной связи под брендом ВестКолл. Сделка усиливает позиции ВымпелКом на высококонкурентном рынке услуг ШПД в столице.
ВымпелКом сообщает, что были получены все необходимые для сделки разрешения, а также одобрение ФАС РФ.
Следующим шагом станет объединение усилий ВымпелКом и ВестКолл, в компаниях надеются на эффект синергии от этого объединения. Заявлено, что со всеми партнерами и клиентами ВестКолл продолжит работать в прежнем режиме.
Кроме услуги фиксированного доступа к интернету, компания ВестКолл также предоставляет B2B клиентам такие услуги, как IP-телефония, IP-телевидение, видеонаблюдение, облачные услуги и так далее. За 24 года на рынке компания успешно реализовала порядка 2 тысяч проектов. Число клиентов и партнеров ВестКолл - порядка 10 тысяч.
Арташес Сивков, первый исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом»:
«Приобретение «ВестКолл» позволит существенно укрепить позиции ПАО «ВымпелКом» на стратегически важном для компании столичном рынке фиксированных услуг. В приоритете Билайн – улучшение портфеля предложений для своих клиентов, компания нацелена на расширение портфеля услуг для малых и крупных предприятий как в сегменте традиционных услуг, так и в части новых цифровых решений. И сделка полностью соответствует этому подходу».
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теги: активы фиксированный доступ B2B m&A Билайн ВымпелКом
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