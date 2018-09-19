Телеком: Verizon с партнером начали предлагать услугу фиксированного 5G доступа B2B клиентам в США

MForum.ru
19.09.2018,
Verizon и компания Cradlepoint начали осуществлять новую тестовую программу, получившую название “Путь к 5G для бизнеса”. Она основана на предоставлении фиксированного беспроводного доступа к интернету за счет использования сети 5G Verizon и беспроводного маршрутизатора Cradlepoint.
Это первое в США предложение услуг фиксированного 5G для бизнес-клиентов. В его рамках можно подключить свое предприятие к сети и пользоваться беспроводным интернет-доступом со средними скоростями около 300 Мбит/с и пиковыми скоростями до 1 Гбит/c. Предложение ограничено по времени. Неделей ранее Verizon начал предлагать услуги фиксированного 5G доступа для домохозяйств.
Можно ожидать, что фиксированный 5G от Verizon будет пользоваться спросом со стороны бизнеса, поскольку позволит расширить возможности применения технологий в бизнес-процессах.
В частности, скорости 5G обеспечивают больше возможностей для коммуникаций и совместной работы. Этому способствуют низкие задержки распространения сигнала в сети 5G, что способствует сокращению “замираний”, которые нередко случаются при проведении видео- и аудио- конференц-звонков поверх сетей ШПД с большими задержками.
Кроме того, с опорой на фиксированный 5G, в офисе может использоваться больше устройств, требующих широкой полосы пропускания и это не будет вызывать перегрузки. Например, даже новостная компания, в которой используется множество телевизоров, камер и компьютеров, сможет залить видео в формате 4K на свой веб-сайт, не опасаясь, что в это время другие подключенные к интернету устройства не смогут работать или, напротив, не дадут загрузить видео на сайт.
Verizon намерена извлечь выгоду из своего решения первой предоставить B2B доступ к интернету на базе сети фиксированного 5G. Хотя пока что речь идет о партнерстве, которое предлагает бизнесу только пробную программу, она делает Verizon первой точкой соприкосновения бизнесов с технологией 5G. И если в компаниях, которые сейчас подключатся к пробной программе, решат, что 5G - это удобно и выгодно, это может обеспечить для Verizon немало новых клиентов. Источник: businessinsider.com.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: пятое поколение США Verizon кейсы
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
10.09. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm и Ericsson объявили о звонке в сети 5G в миллиметровом диапазоне / MForum.ru
24.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Китайских телеком-вендоров решили не пускать в 5G в Австралии / MForum.ru
22.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia и China Mobile показали 1.4 Гбит/c на пользователя в сети 5G / MForum.ru
22.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia и Verizon осуществили первый мобильный вызов с хендовером в сети 5G NR / MForum.ru
22.08. [Новости компаний] Пятое поколение: Владельцы патентов 5G определились с суммами лицензионных отчислений, которые они потребуют с производителей смартфонов / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru
18.09. [Новинки] Компоненты: Huangshan No. 1 – первый в мире AI-чип для носимой электроники / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Punkt MP02 – кнопочный телефон с Android / MForum.ru
17.09. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru