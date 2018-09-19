Телеком: Verizon с партнером начали предлагать услугу фиксированного 5G доступа B2B клиентам в США

MForum.ru

Телеком: Verizon с партнером начали предлагать услугу фиксированного 5G доступа B2B клиентам в США

19.09.2018, MForum.ru

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Verizon и компания Cradlepoint начали осуществлять новую тестовую программу, получившую название “Путь к 5G для бизнеса”. Она основана на предоставлении фиксированного беспроводного доступа к интернету за счет использования сети 5G Verizon и беспроводного маршрутизатора Cradlepoint.

Это первое в США предложение услуг фиксированного 5G для бизнес-клиентов. В его рамках можно подключить свое предприятие к сети и пользоваться беспроводным интернет-доступом со средними скоростями около 300 Мбит/с и пиковыми скоростями до 1 Гбит/c. Предложение ограничено по времени. Неделей ранее Verizon начал предлагать услуги фиксированного 5G доступа для домохозяйств.

Можно ожидать, что фиксированный 5G от Verizon будет пользоваться спросом со стороны бизнеса, поскольку позволит расширить возможности применения технологий в бизнес-процессах.

В частности, скорости 5G обеспечивают больше возможностей для коммуникаций и совместной работы. Этому способствуют низкие задержки распространения сигнала в сети 5G, что способствует сокращению “замираний”, которые нередко случаются при проведении видео- и аудио- конференц-звонков поверх сетей ШПД с большими задержками.

Кроме того, с опорой на фиксированный 5G, в офисе может использоваться больше устройств, требующих широкой полосы пропускания и это не будет вызывать перегрузки. Например, даже новостная компания, в которой используется множество телевизоров, камер и компьютеров, сможет залить видео в формате 4K на свой веб-сайт, не опасаясь, что в это время другие подключенные к интернету устройства не смогут работать или, напротив, не дадут загрузить видео на сайт.

Verizon намерена извлечь выгоду из своего решения первой предоставить B2B доступ к интернету на базе сети фиксированного 5G. Хотя пока что речь идет о партнерстве, которое предлагает бизнесу только пробную программу, она делает Verizon первой точкой соприкосновения бизнесов с технологией 5G. И если в компаниях, которые сейчас подключатся к пробной программе, решат, что 5G - это удобно и выгодно, это может обеспечить для Verizon немало новых клиентов. Источник: businessinsider.com.

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теги: пятое поколение США Verizon кейсы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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