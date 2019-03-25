Телеком: Запуски сетей 5G - где мы сейчас и чего ожидать

MForum.ru
25.03.2019,
О запусках сетей 5G можно слышать уже с середины 2018 года. Но если внимательно присмотреться к блестящим заявлениям отдельных операторов, то окажется, что это не более, чем пиар, построенный на явных преувеличениях. Тем не менее, правда в том, что 2019 год станет первым годом реальных запусков сетей 5G и до конца года о коммерческой доступности услуг 5G заявит не менее десятка операторов, в том числе и крупных.
Сегодня агентство Hadden Telecom заявило о 15 запущенных в мире сетях 5G. Давайте взглянем на эти данные и решим, насколько нам стоит им доверять и где, собственно, уже действуют сети 5G. А заодно дополним краткую представленную в списке информацию тем, что мы знаем об этом.
Пройдемся по табличке:
Австралия, Telstra
Компания в декабре 2018 года объявила, что подключила первого 5G-клиента. Но сеть пока что в опытной эксплуатации, идет ее развертывание. Частоты 3.6 ГГц.
Австралия, Optus
У Optus на 10.03.2019 в сети 5G - 5 сайтов. До конца марта планируется довести их число до 50. Компания оказывает услуги фиксированного беспроводного доступа в диапазоне 3.6 ГГц.
Бахрейн, Viva
Заявлен запуск в 02.2019, 3.5 ГГц. У меня данных нет, поверю коллеге.
Финляндия, Elisa
Компания заявила о запуске сети 5G в коммерческую эксплуатацию 1 июля 2018 года (в очень ограниченных масштабах и еще до официальной раздачи лицензий 5G в Финляндии). Затем сообщалось об использовании 5G Elisa в Хельсинки в проекте умного города. В декабре 2019 года сообщалось о роботе, подключенном к сети 5G Elisa в аэропорту Хельсинки. Частоты 3.5 ГГц и мм диапазона.
Кувейт. Ooredoo
Сеть 5G запущена предположительно в июне 2018 года. Используемый диапазон частот неизвестен.
Лесото, Vodafone
Запущена сеть Vodafone 5G 3.5 ГГц в августе 2018 года.
Польша, T-Mobile
В декабре 2018 года запущено 4 базовых станции Huawei, свободной продажи терминалов 5G нет - трудно считать такое коммерческим запуском? Частоты 3.5 ГГц.
Катар, Ooredoo
Сеть 3.5 ГГц.запущена 05.2018. Информацию стоило бы проверить.
Катар, Vodafone
Сеть 5G 3.5 ГГц запущена 08.2018. Информацию стоило бы проверить.
Южная Корея, KT Corp.
1 декабря 2018 года операторы Кореи сообщили о запуске 5G в стране (3.5 ГГц). На этот момент для абонентов B2B доступны только мобильные роутеры 5G. Называть это коммерческим запуском?
Южная Корея, LG U+
Сеть 5G 3.5 ГГц считается запущенной в декабре 2018 года. На февраль 2019 года LG U+ сообщает уже о более, чем 10 тысяч сетевых узлов 5G в Сеуле.
Южная Корея, SK Telecom
Сеть 5G 3.5 ГГц считается запущенной в декабре 2018 года.
ОАЭ, Etisalat
Объединенные Арабские Эмираты, Etisalat. Запуск в 09.2018 не подтверждаю, оператор в феврале 2019 года объявлял о планах запуска 5G в ОАЭ в 2019 году на базе решения Huawei.
США. Verizon
Сеть 5G 28 ГГц. В октябре 2018 года. Да, 4 города, только фиксированный доступ и не 3GPP 5G от Samsung. Предоставление "настоящего 5G" запланировано на 2H2019.
США, AT&T
Сеть 5G 700-2300 (?). В декабре 2018 года сообщалось о запуске сети в мм диапазоне. Услуги фиксированного доступа и через мобильный роутер Netgear Nighthawk.
Что в списке отсутствует.
Китай. China Mobile
Формально включать этого оператора в список запущенных в коммерцию сетей 5G нельзя - официальных анонсов запуска не было, но идет тестирование фрагментов сетей 5G в 17 городах Китая. Масштабы этого "тестирования" куда больше, чем у иных "коммерческих" запусков из списка выше.
Сан-Марино, TIM
Смешно, конечно, включать в список карликовый запуск 5G в карликовом государстве. И все же в сентябре 2018 было объявлено о запуске первого сайта 5G Nokia в коммерческую эксплуатацию.
Швеция, Telia
В декабре 2018 года запустила сеть 5G совместно с Королевским университетом технологий в Стокгольме. Конечно, это вряд ли можно называть полноценным коммерческим запуском.
Эстония, Telia
В январе 2019 года сообщалось о запуске фрагмента сети 5G в Таллинне компанией Telia в "коммерческую эксплуатацию". Я бы не стал всерьез к этому относиться.
Южная Африка, Rain
2019.03 Huawei и Rain объявили о запуске первой коммерчески доступной сети 5G в Южной Африке. 3.6 ГГц, несколько базовых станций в Йоханнесбурге.
Сами смотрите, чему верить, чему нет. Информация пока что поступает с рынка обрывочная и не слишком достоверная. Впрочем, так всегда происходит на старте новой технологии. Понятно, что в 2019 году будет много (более десятка) реальных запусков 5G, но пока что торопиться с заявлениями о десятках уже запущенных сетей 5G все же не стоит.
Где ожидать запусков? В табличке ниже упомянуты операторы, которые хоть как-то "засветились" в связи с 5G активностью. Конечно, ждать запусков даже от половины от них в 2019 году не стоит. Но кое-кто из этого списка обязательно запустить 5G более-менее масштабно.
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теги: телеком пятое поколение запуски сетей число сетей
© Алексей Бойко,
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