Итоги квартала: ВымпелКом отчитался за 3q2021 - практически все цифры в победном зеленом цвете

MForum.ru
28.10.2021,
Компания "ВымпелКом" в рамках раскрытия итогов работы группы VEON представила результаты работы в 3-м квартале 2021 года.
Итоговые показатели ОАО "Вымпелком" в 3q2021.
Объем выручки год к году вырос на 8,2% до 75,3 млрд руб., причем симпатично, что рост обеспечен во-многом ростом сервисной выручки в мобильном сегменте - до 55 млрд руб. (+4.5% гг), да и фиксированный сегмент, что называется, "не подкачал" - сервисная выручка составила 10 млрд руб (+6,2% гг).
Растет пользование данными, те самые GBoU - гигабайты на человека в месяц - 13.4 ГБ - не так много, но рост внушительный, на 46,7%. Этот результат было бы физически невозможно получить, если бы компания не строила сеть 4G/LTE действительно ударными темпами. Уверен, что этот показатель будет возрастать и далее. А пока что этот рост пользования, конечно, дал солидный привесок в доходах от передачи данных, которые выросли до 17,8 млрд (+7,5%!).
B2B направление у ВымпелКом было традиционно сильным, и новая команда флаг не уронила - выручка в 3q2021 выросла на внушительные 16,2%.
Продукты и услуги оператора на основе BigData раскупают, как горячие пирожки в холодный зимний день - прирост составил 125,7% (!!), это итог приобретения компании OTM и оказания услуг в сфере рекламных технологий.
Рост абонентской базы за квартал составил 0,5 млн, причем в компании отмечают, что активно растет доля пользователей 4G/LTE, число таких подключений достигло 25,4 млн (+16,9% год к году). Зафиксирован рост ARPU - до 361 руб. (+3,1% гг).
Что еще отметить?
Компания развивает цифровые сервисы, растет пользование цифровым ТВ, в частности в 3q2021 MAU билайн ТВ добралось до 3,1 млн (+16,7% гг). Хорошо себя показывает перспективное направление онлайн-продаж, в том числе продажа продуктов с самостоятельной регистрацией. Выросло количество ежемесячных пользователей приложения билайн - на 13,9% гг.
Показатель EBITDA слега подрос до 28 млрд (1,9%), а рентабельность по EBITDA слегка снизилась до 37,5% (-2.3 пп). Стабильные показатели на фоне активной инвестиционной программы.
Капвложения продолжают показывать рост. Без лицензий и аренды инвестиции компании выросли в 3q2021 на 6.5% гг. Это соответствует интенсивности в 29,1%. Очевидна решимость компании дотянуть свою инфраструктуру до показателей основных конкурентов. Количество сайтов с LTE за год выросло на 15,5%. Учитывая, что речь идет о десятках тысяч базовых станций, это солидный вклад в качество сети. Декларируемый охват населения покрытием LTE составляет 89% по итогам 3q2021.
Итак, это первый отчет компании Билайн за последние годы, где почти все показатели - в зеленой зоне, а некоторые показатели демонстрируют двузначный рост в процентах. Оператор выздоровел? Пока что, несмотря на весь позитив, говорить об этом рано, стоит дождаться продолжения роста или закрепления на достигнутых рубежах. Я бы, впрочем, рассчитывал на первый сценарий, как на более вероятный.
--
теги: телеком ВымпелКом билайн итоги квартала
--
Публикации по теме:
30.08. [Новости компаний] Итоги квартала: Билайн представил итоги 2q2021 - в "зеленой зоне" / MForum.ru
26.08. [Новости компаний] Итоги квартала: МегаФон уверенно отрастает от показателей года, подпорченного "борьбой с ковидом" / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Итоги года: МТС отчиталась за 2q2021. Успешно / MForum.ru
27.05. [Новости компаний] Итоги квартала: МегаФон рассказал об итогах 1q2021 - в основном в зеленых цветах / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Итоги: Ростелеком отчитался за 1q2021 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: PinePhone Pro представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Chuwi HiPad Air оценен в $169 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru