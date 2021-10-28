Итоги квартала: ВымпелКом отчитался за 3q2021 - практически все цифры в победном зеленом цвете

28.10.2021, MForum.ru

Компания "ВымпелКом" в рамках раскрытия итогов работы группы VEON представила результаты работы в 3-м квартале 2021 года.

Итоговые показатели ОАО "Вымпелком" в 3q2021.

Объем выручки год к году вырос на 8,2% до 75,3 млрд руб., причем симпатично, что рост обеспечен во-многом ростом сервисной выручки в мобильном сегменте - до 55 млрд руб. (+4.5% гг), да и фиксированный сегмент, что называется, "не подкачал" - сервисная выручка составила 10 млрд руб (+6,2% гг).

Растет пользование данными, те самые GBoU - гигабайты на человека в месяц - 13.4 ГБ - не так много, но рост внушительный, на 46,7%. Этот результат было бы физически невозможно получить, если бы компания не строила сеть 4G/LTE действительно ударными темпами. Уверен, что этот показатель будет возрастать и далее. А пока что этот рост пользования, конечно, дал солидный привесок в доходах от передачи данных, которые выросли до 17,8 млрд (+7,5%!).

B2B направление у ВымпелКом было традиционно сильным, и новая команда флаг не уронила - выручка в 3q2021 выросла на внушительные 16,2%.

Продукты и услуги оператора на основе BigData раскупают, как горячие пирожки в холодный зимний день - прирост составил 125,7% (!!), это итог приобретения компании OTM и оказания услуг в сфере рекламных технологий.

Рост абонентской базы за квартал составил 0,5 млн, причем в компании отмечают, что активно растет доля пользователей 4G/LTE, число таких подключений достигло 25,4 млн (+16,9% год к году). Зафиксирован рост ARPU - до 361 руб. (+3,1% гг).

Что еще отметить?

Компания развивает цифровые сервисы, растет пользование цифровым ТВ, в частности в 3q2021 MAU билайн ТВ добралось до 3,1 млн (+16,7% гг). Хорошо себя показывает перспективное направление онлайн-продаж, в том числе продажа продуктов с самостоятельной регистрацией. Выросло количество ежемесячных пользователей приложения билайн - на 13,9% гг.

Показатель EBITDA слега подрос до 28 млрд (1,9%), а рентабельность по EBITDA слегка снизилась до 37,5% (-2.3 пп). Стабильные показатели на фоне активной инвестиционной программы.

Капвложения продолжают показывать рост. Без лицензий и аренды инвестиции компании выросли в 3q2021 на 6.5% гг. Это соответствует интенсивности в 29,1%. Очевидна решимость компании дотянуть свою инфраструктуру до показателей основных конкурентов. Количество сайтов с LTE за год выросло на 15,5%. Учитывая, что речь идет о десятках тысяч базовых станций, это солидный вклад в качество сети. Декларируемый охват населения покрытием LTE составляет 89% по итогам 3q2021.

Подробнее в отчете VEON.

Итак, это первый отчет компании Билайн за последние годы, где почти все показатели - в зеленой зоне, а некоторые показатели демонстрируют двузначный рост в процентах. Оператор выздоровел? Пока что, несмотря на весь позитив, говорить об этом рано, стоит дождаться продолжения роста или закрепления на достигнутых рубежах. Я бы, впрочем, рассчитывал на первый сценарий, как на более вероятный.

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