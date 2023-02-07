B2B: МТС продолжает развивать сеть фиксированного доступа в Московском регионе - подключено еще 100 тысяч домохозяйств

MForum.ru

B2B: МТС продолжает развивать сеть фиксированного доступа в Московском регионе - подключено еще 100 тысяч домохозяйств

07.02.2023, MForum.ru

В 2022 году по данным МТС доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили еще 100 тысяч семей Москве и 37 городах области. В общей сложности, в регионе подключено 4,7 млн домохозяйств, 94% домохозяйств в столице и 70% - в области. Общая протяженность сети в столичной агломерации - более 47 700 км, за год она выросла на 1 500 км.

 

 

Высокие скорости интернета доступны за счет прокладки ВОЛС GPON в новом жилье и за счет модернизации сети в старом жилом фонде. В 2022 году к этой сети подключено еще 490 домов.

Строительство сети домашнего интернета велось в различных районах Москвы, включая как сложившиеся локации, так и новые районы массовой застройки в Некрасовке, Коммунарке, Гольяново, Даниловском, Раменках, Перово и Куркино. К гигабитному интернету подключено жилье в крупных комплексах с числом квартир 1000 и более, таких как «Эталон-Сити», «Хорошевский», «Некрасовка Парк», «Кленовые аллеи», «ЗИЛАРТ», «Андерсен», «Баланс», «Вестердам». Сеть активно строилась и в более компактных комплексах: «Гринада», Kazakov Grand Loft, «Шаболовский», Twice, «Акватория», «Река», а также в отдельных домах. В области компания расширила сеть в близких к Москве городах Балашиха, Мытищи, Лобня, Химки, Одинцово, Подольск, а также в более отдаленных Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Серпухове, Дмитрове и Чехове.

«Высокоскоростной домашний интернет – обязательный элемент повседневной жизни и фундамент экосистемы сервисов МТС. Благодаря интернету по оптоволокну можно смотреть видео в высоком качестве, быстро скачивать «тяжелый» контент, пользоваться всеми функциями «умного дома», звонить через Wi-Fi-сеть в труднодоступных для мобильной связи местах, таких как высокие этажи или подвальные помещения, — комментирует директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко. — Мы продолжим развитие сети фиксированной связи в регионе, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться возможностями нашей экосистемы на всей территории Московской агломерации».

пресс-релиз МТС

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теги: МТС Московский регион развитие сетей фиксированный доступ

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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