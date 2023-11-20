Итоги квартала: Вымпелком отчитался за 3q2023 – негативный тренд последних лет сломан?

20.11.2023, MForum.ru

После расставания с Veon, у компании Вымпелком появится больше возможностей по раскрытию информации. Последний отчет Veon, включающий данные российского ВымпелКом за 3q2023, уже русифицирован и дополнен информацией, которая ранее в него не включалась. А с 4q2023 года вид квартальной отчетности изменится еще более.

Пройдемся по результатам компании в 3q2023.

Общая выручка

Выручка выросла за год на 9.6% до 77 516 млн рублей по итогам 3q2023. Неплохой результат, особенно, если сравнивать с итогами 9M2023 (+4,6% гг).

Наиболее интересные нам результаты – по направлению мобильной и фиксированной связи. Кстати, имеет смысл вспомнить об итогах 2q2023, чтобы посмотреть динамику показателей не только за год, но и квартал к кварталу.

Итоги 2023

Мобильная связь – 3q2023

Общая выручка в 3q2023 выросла на 8,9% до 65,598 млрд рублей. Опять же, заметный рост. Сервисная подросла не так значительно, до 4.3% за 3q2023.

Абонентская база продолжает снижаться, если смотреть на годовые показатели, на 4.0%. Но если посмотреть на квартальные показатели, картина получается более симпатичная. Если по итогам 2q2023 насчитывалось 44,0 млн абонентов, то по итогам 3q2023 наблюдаем 44,1 млн. Небольшой, но рост! Впервые за достаточно большой период. Планомерная чистка абонбазы завершена?

Число пользователей мобильными данными остается стабильным квартал к кварталу 31,7 млн. Получается, что рост абонентской базы ВымпелКом в 3q2023 был, в основном, за счет тех, кто не пользуется мобильным интернетом? Проверить сложно, на этот раз компания не приводит данных по числу абонентов 4G/LTE.

ARPU продолжает карабкаться вверх, сумма выросла с 429 до 440 рублей квартал к кварталу. А год к году рост составил 10,1%.

Потребление голосовой связи снизилось на 3.2% до 303 минут год к году, а вот потребление мобильных данных на абонента продолжает расти, составляя уже 19,8 Гбайт (+22,1% гг, квартал к кварталу рост скромнее – на 0.7 Гбайт в месяц на абонента).

Фиксированная связь – 3q2023

Общая выручка от этого сегмента - 11,9 млн рублей в 3q2023. Рост внушительный – 14% (13,9% гг), причем, в основном это рост сервисной выручки – 11,8 млн рублей (+13.1% гг), заметен рост и относительно 2q2023, который дал 11,1 млн руб.

Выручка от ШПД растет год к году – до 3,45 млрд (+8,6%), растет она и относительно 2q2023 – 3,42 млрд руб.

Клиентская база стабильна – 2,9 млн абонентов было в 2q2022, в 3q2022, в 2q2023 и в 3q2023.

Рост сервисной выручки обеспечен, в основном ростом ARPU, за год по итогам 3q2023 этот показатель вырос до 397 рублей (+10,3%).

Итак, как видим, ключевые показатели компании продолжают оставаться «зелеными», только теперь рост демонстрирует еще и абонбаза, пусть пока что квартал к кварталу. В дальнейшем нам обещают более подробное раскрытие показателей, вероятно, уже по итогам 2023 года, что позволит еще лучше понимать происходящее.

Выше мы обсудили динамику изменений выручки и ARPU, хорошо выглядит и динамика таких важных для бизнеса индикаторов, как EBITDA и рентабельность по EBITDA. EBITDA составила 33,7 млрд (+11,3% гг). Рентабельность по EBITDA - 43,5%, можно говорить о стабильности этого показателя (+0.6 п.п.).

Показатели размера абонентской базы сети мобильной связи билайн демонстрируют плато. Получится ли у компании оттолкнуться от этого уровня и начать наращивание абонбазы? Для этого можно действовать несколькими способами, прежде всего, наращивать покрытие сети, что в настоящее время реализовать сложно из-за проблем с доступностью закупок нового оборудования. Более реалистичны на текущий момент попытки действовать по линии маркетинга, продвигая свои предложения за счет интересных тарифных и акционных предложений. Компания, скорее всего, будет двигаться по всем возможным направлениям. Очень важно, даже с психологической точки зрения, показать продолжение или ускорение роста абонентской базы, тогда в дальнейшем будет легче работать на рост результатов.

На этом слайде отмечу стабильность капитальных затрат, которые составляли в 3q2023 13,2 млрд рублей, то есть примерно столько же и даже чуть больше, чем годом ранее в 2q2023. Хотя у операторов заметно сократились возможности по закупке зарубежного оборудования для развития и поддержания сетей, как видим, капитальные затраты все же остаются высокими. Что позволяет надеяться на то, что и по части поддержания работоспособности и даже развития сетей остановки не произошло.

А вот и заявленные выше дополнительные данные!

В частности, доля активных абонентов B2C, которые регулярно используют голосовой или data-трафик выросла на 1.8 п.п. гг до 71,5%. Чем больше таких абонентов, тем больше востребована мобильная передача данных, тем интенсивнее расходуются пакеты данных, тем больше сервисная выручка от мобильной связи.

Ударно выросло число подключений к флагманскому тарифу Up – до 4.3 млн, что соответствует росту в 4.5 раза (!) относительно итогов 3q2022.

Хорошие показатели демонстрирует B2B сегмент. Прирост выручки по итогам 3q2023 составил 10,1% гг, а относительно 2q2023 она выросла на 0.6 п.п. В лидерах - все те же два самых быстрорастущих направления: Big Data (+82,9% гг) и облачные сервисы (+45,3%). M2M на их фоне растет не так быстро (+14,2%), но также является перспективным и очень интересным для компании направлением развития бизнеса, приносящим оператору вполне ощутимую часть доходов.

Несмотря на сложности с приобретением оборудования, ВымпелКом заявляет о росте качества своих услуг в ряде регионов РФ. Частично это объясняется активным рефармингом частот 3G и 900 МГц, частично – наращиванием покрытия, в частности, компания говорит об увеличении покрытия в таких регионах, как Московский, Барнаульский, Владимирский, Екатеринбургском, Казанском, Краснодарском, Саратовском, Ставропольском и ряде других филиалов.

Количество базовых станций LTE/4G ВымпелКом по итогам 3q2023 выросло на 17,6% гг, а общее количество площадок – на 3% гг, это говорит о весьма ощутимом развитии сети.

Как видим, ВымпелКом не только не сдает позиций, но и развивает сетевую инфраструктуру, чтобы повышать охват населения, а также удерживать высокое качество услуг даже в той непростой ситуации в которой из-за зарубежных санкций оказался российский телеком. Конечно, многим бы хотелось, чтобы разворот к росту был бы более быстрым. На деле, уже сейчас могут демонстрировать разворот к росту. С этим операторам и его абонентов можно поздравить. По итогам 4q2023 сможем узнать, удастся ли компании закрепить или даже развить успех. Итоги 4q2023 покажут, получится ли у компании подтвердить начало выхода из негативного периода снижения некоторых важных показателей, прежде всего, сокращения абонентской базы.

Итоги

Ключевое – ВымпелКом в 2023 году вышел на плато по размеру абонентской базы и даже показал рост на 0,1 млн квартал к кварталу. Продолжается рост потребления абонентами трафика передачи данных, который сопровождается ростом ARPU. Компания сохраняет стабильными капитальные затраты и наращивает выручку, EBITDA и рентабельность по EBITDA. Все это, в целом, формирует картинку, которую вполне можно назвать в целом позитивной.

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