B2B: МТС будет сотрудничать с MR Group в создании цифровой инфраструктуры в новостройках

MForum.ru
17.11.2023,
МТС договорилась о стратегическом взаимодействии еще с одним из крупных московских девелоперов, с MR Group. Застройщик обеспечит для МТС условия для прокладки линий связи и размещения телеком и ИТ оборудования еще на этапе строительства. МТС будет подводить к домам оптику и использовать в том числе indoor-решения для предоставления качественных услуг связи и современных цифровых сервисов в жилых комплексах и на объектах офисной, торговой и индустриальной недвижимости. В число сервисов входят мобильная связь и фиксированный интернет-доступ, домофония, видеонаблюдение, мониторинг ЖКХ и умного дома.
Indoor-решения помогают обеспечить услуги связи в местах, куда может плохо проникать сигнал уличных базовых станций - на подземном паркинге, в лифтах, холлах. Фиксированный доступ МТС предоставляет на основе технологии GPON, скорости передачи данных, доступные абонентам могут достигать 1 Гбит/с.
Это не первая такая сделка МТС, можно вспомнить аналогичную договоренность с девелоперской группой Эталон.
«Тренд на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры еще до сдачи жилой и коммерческой недвижимости в эксплуатацию становится все заметнее, постепенно превращаясь в стандарт благодаря пониманию ведущими застройщиками важности этого вопроса, — комментирует вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов. — Мы рады сотрудничеству с компанией MR Group, которая применяет в строительстве лучшие практики, заранее обеспечивая возводимые здания всем необходимым для размещения и подключения телеком-оборудования. Благодаря этому жители домов и пользователи объектов MR Group смогут пользоваться всеми услугами связи и цифровыми сервисами сразу после заселения».
Подобные договоренности дают возможность оператору развернуть инфраструктуру на ранней стадии с тем, чтобы заезжающие в дом ремонтные бригады и жильцы могли бы начинать пользоваться современными услугами с первого дня.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: B2B МТС застройщики партнерства MR Group
--
Публикации по теме:
25.07. [Новости компаний] B2B: ВымпелКом договорился с Основой о раннем доступе к новой застройке / MForum.ru
01.07. [Новости компаний] Партнерства: МТС поможет застройщику цифровизовать новые ЖК / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Телеком: МегаФон запускает "Умное ЖКХ" на базе сети NB-IoT / MForum.ru
28.03. [МегаФон] Скандалы: В стиле KROLL. Шпионский сериал от продюсеров «Дела Мегафона» / "Новая газета"
19.05. [С-Петербург] Телефонизация: Альтернативу монополии. Обсудили конкуренты "Северо-Западного Телекома" / "CellNews"
16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru
09.11. [Новинки] Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru