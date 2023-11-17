B2B: МТС будет сотрудничать с MR Group в создании цифровой инфраструктуры в новостройках

17.11.2023, MForum.ru

МТС договорилась о стратегическом взаимодействии еще с одним из крупных московских девелоперов, с MR Group. Застройщик обеспечит для МТС условия для прокладки линий связи и размещения телеком и ИТ оборудования еще на этапе строительства. МТС будет подводить к домам оптику и использовать в том числе indoor-решения для предоставления качественных услуг связи и современных цифровых сервисов в жилых комплексах и на объектах офисной, торговой и индустриальной недвижимости. В число сервисов входят мобильная связь и фиксированный интернет-доступ, домофония, видеонаблюдение, мониторинг ЖКХ и умного дома.

Indoor-решения помогают обеспечить услуги связи в местах, куда может плохо проникать сигнал уличных базовых станций - на подземном паркинге, в лифтах, холлах. Фиксированный доступ МТС предоставляет на основе технологии GPON, скорости передачи данных, доступные абонентам могут достигать 1 Гбит/с.

Это не первая такая сделка МТС, можно вспомнить аналогичную договоренность с девелоперской группой Эталон.

«Тренд на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры еще до сдачи жилой и коммерческой недвижимости в эксплуатацию становится все заметнее, постепенно превращаясь в стандарт благодаря пониманию ведущими застройщиками важности этого вопроса, — комментирует вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов. — Мы рады сотрудничеству с компанией MR Group, которая применяет в строительстве лучшие практики, заранее обеспечивая возводимые здания всем необходимым для размещения и подключения телеком-оборудования. Благодаря этому жители домов и пользователи объектов MR Group смогут пользоваться всеми услугами связи и цифровыми сервисами сразу после заселения».

Подобные договоренности дают возможность оператору развернуть инфраструктуру на ранней стадии с тем, чтобы заезжающие в дом ремонтные бригады и жильцы могли бы начинать пользоваться современными услугами с первого дня.

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теги: B2B МТС застройщики партнерства MR Group

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