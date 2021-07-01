Партнерства: МТС поможет застройщику цифровизовать новые ЖК

MForum.ru
01.07.2021,
МТС подписал стратегическое соглашение с девелоперской группой Эталон, став единым поставщиком цифровых сервисов для ЖК Группы Эталон.
Уже на первом этапе МТС получит доступ к четырем жилым комплексам: "Серебряный фонтан", Shagal, Nagatino i-Land в Москве и кварталу Che в Санкт-Петербурге.
МТС обеспечит дома телеком-инфраструктурой, установит и подключит около 50 тысяч устройств "управления зданиями" с собственной облачной платформе, внедрит цифровую платформу для взаимодействия между жителями и УК.
Соглашение подразумевает подключение целого комплекса решений:
🍒систем контроля и управления доступом, в том числе с использованием бесконтактных технологий;
🍒 домофонов, синхронизированных со смартфоном;
🍒 систем мониторинга инженерных сетей;
🍒 видеоаналитики с возможностью удаленного доступа к камерам;
🍒 автоматизированных систем передачи показаний счетчиков, выставления счетов и онлайн-оплаты коммунальных услуг;
🍒 приложений для взаимодействия жителей с управляющей компанией, в том числе для заказа пропусков, сервисов и услуг;
🍒 инструментов управления системами «умного дома».
Интересно, как все эти техночудеса отразятся на размере выплат жильцов по пользу управляющей компании? Будет ли у жителей возможность отказаться от хотя бы части сервисов, чтобы снизить свои операционные расходы на проживание в цифровизованных ЖК?
«Группа «Эталон» как девелопер, обладающий внушительными компетенциями по внедрению цифровых решений и инноваций, активно инвестирует в развитие девелоперского продукта и формирование сервисной экосистемы для повышения качества жизни в своих проектах. Группа «Эталон» заинтересована в стратегическом партнерстве с МТС как с компанией, имеющей необходимые компетенции в вопросах применения высоких технологий для создания новых продуктов, цифровизации строительства, а также оптимизации процессов эксплуатации и обслуживания наших объектов. Мы рассчитываем, что укрепление сотрудничества с МТС будет способствовать повышению эффективности нашей текущей деятельности и развитию новых направлений бизнеса», - отметил Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон».
«Сегменты недвижимости и ЖКХ – одни из «двигателей» рынка интернета вещей в России. По нашим прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка IoT в этих сегментах составит 40% до 2024 года. Партнерство с группой «Эталон» ¾ первый пример комплексной коллаборации между ИТ-интегратором, застройщиком и управляющей компанией. Проект повысит востребованность цифровых решений на российском рынке недвижимости, даст нашему клиенту дополнительные конкурентные преимущества и создаст тренд на сотрудничество ИТ-интеграторов, застройщиков и УК на всем жизненном цикле здания», - отметил вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.
МТС, стоит отдать должное, набрала обороты. Компания, как циклон, втягивает в свой цикл производства все новые и новые направления. Хватит ли внимания управленцев, чтобы уследить за растущим хозяйством, удерживать качество услуг на уровне, который ожидается от бренда? Остальным участникам рынка MNO остается внимательно смотреть за лидером рынка, пытаться повторить удачные ходы. Сделать это будет все труднее в силу накапливаемого в МТС синергетического эффекта.
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