Цифровизация: Управлять недвижимостью девелоперам и застройщикам поможет платформа билайн дом

MForum.ru
24.01.2024,
Вымпелком представил билайн дом - цифровую платформу для управления недвижимостью. Задача платформы - упростить жизнь как застройщиков, так и управляющих компаний. Это решение для растущего сегмента proptech - цифровизации в сфере управления недвижимостью. Такие платформы призваны реализовать централизованное управление коммунальными услугами, платежами, сбор данных со счетчиков, а также безопасность жилья.
Какие особенности есть у платформы? Можно выделить основные функциональности, которые могут быть востребованы девелоперами и УК:
Управляющие компании могут получить вместе с платформой:
Девелоперам внедрение платформы обещает такие возможности, как:
Базовая функциональность платформы доступна бесплатно, продукт доступен клиентам любого оператора. Разработчики заботились о том, чтобы снизить порог входа и обещают клиентам всестороннюю поддержку и сопровождение до и после внедрения платформы в бизнес-процессы. При необходимости специалисты компании помогут интегрировать платформу с другими системами клиентов, помочь распространить мобильное приложение.
«В билайне мы твердо верим в потенциал цифровых решений в сфере Proptech и видим большие перспективы для синергии технологий и процессов управления недвижимостью. », — говорит Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу.
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теги: цифровизация билайн ВымпелКом платформы
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