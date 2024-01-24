Цифровизация: Управлять недвижимостью девелоперам и застройщикам поможет платформа билайн дом

24.01.2024, MForum.ru

Вымпелком представил билайн дом - цифровую платформу для управления недвижимостью. Задача платформы - упростить жизнь как застройщиков, так и управляющих компаний. Это решение для растущего сегмента proptech - цифровизации в сфере управления недвижимостью. Такие платформы призваны реализовать централизованное управление коммунальными услугами, платежами, сбор данных со счетчиков, а также безопасность жилья.

Какие особенности есть у платформы? Можно выделить основные функциональности, которые могут быть востребованы девелоперами и УК:

Управляющие компании могут получить вместе с платформой:

упрощение работы с платежами (упрощается процесс оплаты счетов, нагляднее дебиторская задолженность);

инструменты для массовой рассылки уведомлений, общения с жильцами - при правильном подходе это может улучшать взаимодействие, повышая лояльность жильцов;

централизованные сбор и управление данными, хранение показаний счетчиков, что управляет процессы учета.

Девелоперам внедрение платформы обещает такие возможности, как:

использование кастомизированного мобильного приложения (предусмотрена возможность адаптации оформления приложения под бренд застройщика);

поддержка сделок онлайн, включая бронирование и оплату;

проведение маркетинговых акций, продаж дополнительных услуг и товаров;

предложение клиентам домашнего интернета, цифрового ТВ, видеонаблюдения, решений умного дома

Базовая функциональность платформы доступна бесплатно, продукт доступен клиентам любого оператора. Разработчики заботились о том, чтобы снизить порог входа и обещают клиентам всестороннюю поддержку и сопровождение до и после внедрения платформы в бизнес-процессы. При необходимости специалисты компании помогут интегрировать платформу с другими системами клиентов, помочь распространить мобильное приложение.

«В билайне мы твердо верим в потенциал цифровых решений в сфере Proptech и видим большие перспективы для синергии технологий и процессов управления недвижимостью. », — говорит Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу.

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теги: цифровизация билайн ВымпелКом платформы

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