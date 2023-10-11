Цифровизация: МегаФон обеспечил цифровизацию газовой котельной в ХМАО

MForum.ru
11.10.2023,
Операторы мобильной связи, создав в своей структуре крупные направления IT, все чаще заметны в различных проектах цифровизации. МегаФон реализовал проект автоматизации объекта теплоснабжения совместно с администрацией города Нягань - IT-решения МегаФон задействованы при реконструкция котельной в рамках муниципальной программы "Модернизация энергетики и ЖКХ".
Что сделано?
Котельная мощностью 9,6 МВт в блочно-модульном исполнении комплексно модернизирована специалистами "МегаФон" - от разработки проектной документации до запуска в эксплуатацию. В итоге объект, который будет обогревать 117 жилых домов в центральной части Западного микрорайона Нягани, полностью автоматизирован, осуществляется непрерывный сбор и анализ телеметрии.
В частности, в онлайн-режиме отслеживается концентрация основных маркерных веществ, образующихся при сжигании топлива. Если показатели будут приближаться к предельно допустимым нормам, система автоматически разошлет уведомления ответственным специалистам.
За счет установки в котельной энергоэффективного оборудования к.п.д. котельной вырос до 91%, автономный источник питания страхует объект от отключений электроэнергии, что повышает надежность подачи тепла в дома Нягани.
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теги: МегаФон ХМАО цифровизация телеметрия
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