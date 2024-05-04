5G. Цифровизация: DNB привлекла Ericsson и Intel для цифровизации промышленности Малайзии на базе 5G

MForum.ru

5G. Цифровизация: DNB привлекла Ericsson и Intel для цифровизации промышленности Малайзии на базе 5G

04.05.2024, MForum.ru

Малайзийский инфраструктурный оператор 5G, компания Digital Nasional Berhad (DNB) заключила сделку в области 5G с Ericsson с целью активизации усилий по цифровизации всех отраслей промышленности страны. В проекте также участвует Intel. Об этом рассказывает mobileworldlive.com.

 

 

Компании намерены тесно сотрудничать с шведским производителем Scania, поставщиком ПО для автоматизации транспортных средств eMoovit и специалистом в области производства подшипников SKF Malaysia.

Intel в этом проекте выступит технологическим партнером и будет участвовать в разработке вариантов корпоративного использования 5G.

Партнеры планируют сосредоточиться на беспилотном транспорте, управлении автопарком, интеллектуальном производстве и логистике, а 5G будет способствовать «эффективной связи между машинами, роботами и системами на заводе».

Дэвид Хагербро, глава Ericsson в Малайзии, Шри-Ланке и Бангладеш, заявил, что сеть 5G Малайзии «входит в пятерку лучших в мире», что делает ведение бизнеса в стране «более конкурентоспособным и привлекательным для иностранных инвесторов».

По словам директора по стратегии DNB Ахмада Заки Захида, сеть 5G Малайзии уже охватывает 80 процентов населения, добавив, что проект «послужит катализатором для запуска цифровизации во всех отраслях».

Цифра 80,2% охвата населения заявлялась еще в январе 2024 года. С тех пор развитие не происходило? Ладно, это мелочный вопрос. Основное в заметке - 5G рассматривается не как самоцель, а как основа для цифровизации промышленности. Это не новость, но это следует держать в голове всегда, когда речь заходит о 5G.

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теги: 5G пятое поколение Малайзия цифровизация Ericsson

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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