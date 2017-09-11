5G: Операторы Южной Кореи ставят на 5G и цифровизацию

MForum.ru

5G: Операторы Южной Кореи ставят на 5G и цифровизацию

11.09.2017, MForum.ru

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Запуск сетей 5G откроет возможности наращивания доходов для операторов Южной Кореи в период стагнации традиционных бизнесов. В этом уверены аналитики компании GlobalData

Телеком-эксперт

Согласно прогнозам, число подключений к сетям 5G в стране превысит число подключений к сетям 3G уже в 2020 году. Первые запуски pre5G ожидаются в 2018 году в рамках подготовки к Зимним Олимпийским играм в Южной Корее.

По мере роста числа подключений к сетям 5G, традиционные услуги, такие как фиксированный ШПД и мобильные голосовые услуги будут обеспечивать все меньшие доходы. В частности, доходы от голосового трафика будут снижаться на 8.4% гг в период с 2016 по 2021 годы, тогда как доходы от мобильного голосового трафика станут сокращаться на 7.0% гг в тот же период.

Операторы либо окончательно превратятся в трубу для трафика, либо должны будут предлагать услуги, которые предоставляют абонентам больше пользы, чем просто возможность разговаривать на расстоянии. Собственно, операторы Южной Кореи и до этого активно инвестировали в новейшие цифровые технологии. KT, LG U+ и SK Telecom активно развиваются за пределами традиционных направлений бизнеса в таких сегментах, как промышленный IoT, платежные платформы, медиа и коммерция.

В поисках альтернативных источников дохода, KT недавно запустила новую систему домашнего ассистента на базе ИИ, которая также выполняет функции IPTV сет-топ-бокса.

SK Telecom и LG U+ предлагают услуги беспроводных платежных платформ, адресованных малому бизнесу, торговле и поставщикам услуг, чтобы они могли проводить операции где угодно. Все три крупнейших в стране телеком-провайдера также активно инвестируют в рынок B2C и B2B e-коммерции.

Запуск сетей 5G, как ожидается, поможет операторам предложить новые услуги промышленности, правительству и массовым потребителям. В KT уже завершили испытания по предоставлению развлекательных услуг на базе сети 5G - поддержки виртуальной реальности высокого разрешения, а также передача мобильного видео с разрешением 8К. SKT и KT разрабатывают решения для беспилотных автомобилей, а также платформ безопасности на базе сети 5G.

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теги: пятое поколение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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