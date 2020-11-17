Прогнозы: Ericsson обещает возможность заработать на потребительских 5G-услугах до $31 трлн!

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Прогнозы: Ericsson обещает возможность заработать на потребительских 5G-услугах до $31 трлн!

17.11.2020, MForum.ru

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$31 трлн - сумма, которую трудно себе даже вообразить. Однако именно столько выручки, как ожидают в Ericsson, принесет отрасли ИКТ оказание услуг на базе сетей 5G в ближайшие 10 лет.

На долю операторов может прийтись почти 12% от этих доходов или $3.7 трлн. Интересно, что более половины расходов пользователей аналитики компании связывают с услугами с эффектом дополненной реальности (AR).

Такие данные приведены в исследовании “Harnessing the 5G Consumer Potential”, которое опубликовало исследовательское подразделение ConsumerLab компании Ericsson. $3.7 трлн - это осторожная оценка, аналитики предупреждают, что доход может быть большим, если операторы предложат рынку какие-то дополнительные услуги на базе сетей 5G, которые пока что не придуманы.

Согласно исследованию, благодаря активному продвижению различных сценариев использования технологий 5G и пакетным предложениям операторы могут заработать 131 млрд долларов на одних только цифровых услугах к 2030 году.

40% этой суммы — это расходы абонентов на 5G-услуги с использованием видео, технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), а также игры. Больше половины расходов пользователей к 2030 году придется на услуги с эффектом дополненной реальности, в числе которых игры, шопинг и образовательные программы.

Прогноз учитывает последствия пандемии на рынок 5G. В начале 2019 года средний пользователь был готов увеличить расходы на 20% ради услуг 5G, но за год этот показатель сократился на 10%. Все же и сейчас каждый третий из числа "ранних последователей" технологии 5G по-прежнему заявляет о готовности платить на 20% больше. Это может помочь ускоренному восстановлению рынка после пандемии.

Аналитики уверены, что если заблаговременно формировать спрос на услуги 5G, можно рассчитывать на рост ARPU на 34%. Таким образом, CAGR доходы от потребительских услуг можно достичь 2,7%, а если операторы будут действовать по инерции в ближайшее десятилетие, то CAGR составит всего 0,03%. Есть стимул потрудиться?

«Компания Ericsson сегодня впервые опубликовала прогноз дохода от использования технологий 5G при оказании потребительских услуг, которые остаются основным направлением бизнеса операторов связи. В ходе исследования мы выяснили, какое значение для реализации всех возможностей этого рынка будет иметь разнообразие сценариев использования, тарифная политика, качество покрытия 5G-сети и экосистема партнеров. Очевидно, что в ближайшее десятилетие технологии 5G откроют операторам огромные возможности на рынке потребительских услуг. Поскольку процесс уже начался, операторы, которые быстро проявят инициативу и пересмотрят свои предложения для абонентов, выиграют больше всех», — считает глава ConsumerLab и Ericsson Research Джасмит Сингх Сети (Jasmeet Singh Sethi).

В отчете отмечаются, в частности, такие потенциально перспективные технологии 5G, как периферийные вычисления и слайсинг, - они создают ту технологическую базу, которая может быть использована для оказания целого набора современных и перспективных услуг, например, облачного гейминга, приложений на базе технологий дополненной реальности, а также сопутствующих услуг для владельцев автомобилей, услуг в сфере безопасности.

Исследование построено на базе оценок интереса к более, чем 30 сценариям использования 5G-технологий и желания потребителей за них платить. Также в нем собраны оценочные данные. Скачать исследование можно по ссылке: ericsson.com . 18 ноября пройдет вебинар “Harnessing the 5G Consumer Potential”, ссылка на регистрацию: foryou.ericsson.com .

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теги: 5G пятое поколение Ericsson прогнозы аналитика услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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