Кибербезопасность: МегаФон открыл коммерческий Центр обеспечения информационной безопасности

11.07.2022, MForum.ru

Центр обеспечения информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), созданный МегаФоном, это комплексное решение, которое должно обеспечивать проактивную защиту компаний от всех типов современных киберрисков. По задумке, такой SOC позволяет клиенту своевременно реагировать на инциденты, которые потенциально могут наносить компании финансовый или репутационный вред.

Программные средства SOC могут быть развернуты, как инфраструктуре заказчика, так и в рамках облачной модели, на мощностях МегаФона.

Заказчик может приобретать дополнительные услуги, в частности:

проактивный поиск угроз;

сканирование на уязвимости;

расследование инцидентов и другие

Это позволяет сэкономить на закупках специализированных решений и на штате собственных специалистов в области информационной безопасности. На фоне ухода западных провайдеров аналогичных услуг - актуальная тема!

«После того, как в первом квартале ряд иностранных вендоров ушли с российского рынка, а число и интенсивность кибератак увеличились в разы, мы видим кратный рост обращений клиентов за решениями в области информационной безопасности. За поддержкой к специалистам МегаФона обращаются компании из разных секторов: так, 72% новых клиентов представляют коммерческие организации, в том числе промышленные предприятия, банки и ритейл, 25% - государственные учреждения, 3% – медиа», – говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

SOC основан на решениях как МегаФон, так и других российских участников рынка. Центр сертифицирован по требованиям ФСТЭК и ФСБ РФ, что позволяет оказывать услуги в том числе и госзаказчикам.

Сервис SOC может закупаться как отдельное решение, а может быть интегрирован с другими услугами МегаФон. Есть ряд крупных государственных и корпоративных клиентов, которые начали пользоваться решением SOC МегаФон.

В целом МегаФон далеко не новичок в теме кибербезопасности, компания обслуживает соответствующими услугами более 2000 клиентов финансового, промышленного, розничного и других секторов, а также госорганизаций. По данным оператора, наиболее востребованы услуги защиты от DDoS-атак, а также сервис WAF (Web Application Firewall) обеспечения непрерывной защиты веб-приложений и данных пользователей. Есть выраженный спрос на обучающую платформу Security Awareness, проверяющую знания сотрудников, в том числе, за счет симуляции фишинговых атак.

пресс-релиз МегаФон

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