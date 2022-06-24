Кибербезопасность: Каждая пятая из атакованных хакерами компаний, получила финансовый ущерб

MForum.ru
24.06.2022,
Такими данными делится МегаФон на основе проведенного анализа "Индекс Кибербезопасности" в ходе которого, совместно с агентством АО "ТНС МИЦ" были опрошены представители 400 компаний из различных отраслей. Можно ли минимизировать ущерб?
По данным оператора, 9 из 10 российских компаний в 2021 году сталкивались с кибератаками. Имиджевый или финансовый ущерб получили 38% из них, имиджевый - 18%, финансовый - 20%. Столкнувшиеся с кибератаками компании в 1.5 раза охотнее инвестируют в повышение информационной безопасности.
Несмотря на рост числа осведомленных о проблеме, 80% опрошенных уверены, что бизнес еще не уделяет достаточного вниманию кибербезопасности. И это при том, что с более активным использованием удаленных рабочих мест уязвимость IT-систем бизнесов продолжает расти. В защиту удаленных подключений планируют инвестировать только 37% опрошенных.
Наиболее уязвим малый и средний бизнес, в штате 6 из 10 компаний нет специалистов по кибербезопасности. Все чаще компании передают защиту на аутсорсинг, 41% опрошенных представителей МСБ пользуются этим вариантом услуг.
Спрос на аутсорсинг растет с каждым годом, 22% из общего числа компаний уже пользуются услугами киберзащиты по сервисной модели, еще 49% обдумывают эту возможность.
«Мы видим рост спроса на комплексные решения по организации мониторинга всей инфраструктуры и реагирования на инциденты, то есть SOC (Security Operation Center). Раньше SOC считался дорогостоящим проектом только для крупных компаний, которые, как правило, не готовы отдавать эту функцию на аутсорсинг. Сегодня SOC входит в пятерку наиболее востребованных сервисов как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса с высокой степенью цифровизации», – говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.
МегаФон работает в сфере кибербезопасности более 10 лет, по сервисной модели компания обслуживает более 2000 клиентов финансового, промышленного, розничного и других секторов, включая госсектор. В экосистеме продуктов и услуг МегаФона - более 15 решений, внушительная линейка.
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теги: телеком МегаФон кибербезопасность
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