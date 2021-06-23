IT: По данным Вымпелком, в Москве в апреле-мае 2021 практически не наблюдались DDoS атаки

MForum.ru

IT: По данным Вымпелком, в Москве в апреле-мае 2021 практически не наблюдались DDoS атаки

23.06.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Такой вывод в компании сделали в результате мониторинга и анализа так называемого фонового паразитного (DDoS) трафика в ШПД сети Москвы. Две незначительные по мощности атаки были предотвращены.

 

 

В ходе мониторинга специалисты компании анализировали профили трафика между пользователями внутри сети, от пользователей - в Интернет и в обратном направлении. Две выявленных и предотвращенных атаки носили кратковременный характер. Они продолжались порядка 4 минут каждая, на их долю пришлось не более 2.5% от обычной загрузки сети в это время суток (717 Мбит/c и 3 Гбит/c). Стандартные DDoS атаки длятся в среднем около часа, причем объем паразитного трафика составляет в такие моменты до нескольких терабит в секунду. Выявленные атаки: TCP Flag Null or Misuse и NTP Amplificator (and UDP Flooding).

Отсутствие постоянного фона паразитного трафика на сети ШПД означает, что в целом сеть в порядка, и не требует действий по минимизации этого трафика.

Паразитный трафик обычно генерируется объединенными в ботнет зараженными пользовательскими устройствами, например, Wi-Fi маршрутизаторами. Их владельцы в большинстве случаев не подозревают, что принадлежащие им устройства являются источником вредоносного трафика. Единственное, что они обычно замечают, так это замедление работы с интернетом, поскольку их маршрутизатор загружен "зловредами", а канал доступа занят паразитным трафиком.

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных Билайн Бизнес:

«DDoS-атака является чрезвычайной ситуацией для тех, кто оказывается под ее воздействием – Интернет-сервисы теряют работоспособность, перегружаются сетевые каналы и оборудование. Компании несут финансовые потери, пользователи не могут нормально пользоваться Интернетом. Лучшим методом борьбы с чрезвычайными ситуациями является профилактика – поэтому наши специалисты следят за безопасностью сетей и принимают необходимые меры по предотвращению угроз от злоумышленников, в том числе и в виде DDoS-атак».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком Вымпелком Билайн Бизнес кибербезопасность DDoS

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.03. [Новости компаний] IT: МегаФон создал платформу для защиты от мошенников / MForum.ru

23.07. [Новости компаний] 5G: Франция предположительно решила следовать примеру UK - запрет на Huawei без запрета на Huawei / MForum.ru

23.07. [Новости компаний] Кибербезопасность: Билайн Бизнес защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак / MForum.ru

05.02. [Краткие новости] Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами / MForum.ru

28.11. [Новости компаний] IT | Кибербезопасность: Trend Micro представила новое исследование о безопасности сетей 5G и телекоммуникаций / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 12 ms, lookup=0 ms, find=12 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 08:42 uniqueness1122 Тема: uniqueness1122
Time is like a sharp It can carve hard lines on beautiful faces and wear out youth year after year, but using it well can make a piece of simple stone into a great statue. St. Mary Academy is still a ...
Сегодня 08:37 uniqueness1122 Тема: Республика Алтай (04.12.2007)
Time is like a sharp It can carve hard lines on beautiful faces and wear out youth year after year, but using it well can make a piece of simple stone into a great statue. St. Mary Academy is still a ...
22.06.2021 08:26 Лиля Берегова Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Сейчас в Мегафоне новый смартфон ZTE Blade A31 lite за 2490 руб продают по акции, посмотрите на него. Там стоит Android Go, простая система, несложно будет разобраться. Если нужен компактный телефон, ...
21.06.2021 15:28 Hanter.r Тема: Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России (25.05.2021)
Экран очень яркий и камера супер. Хороший аппарат.
21.06.2021 15:20 Karakum89 Тема: Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч (04.05.2021)
Отличный бюджетник. Сам пользуюсь им и очень доволен.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25 доступен в России / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu

16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: