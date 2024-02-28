Кибербезопасность: beeline cloud договорилась о партнерстве с Positive Technologies

28.02.2024, MForum.ru

В рамках этого партнерства beeline cloud предлагает клиентам продукт Cloud WAF Pro на базе решения PT Cloud Application Firewall - облачного межсетевого экрана, разработанного Positive Technologies для защиты веб-приложений. Как ожидается, решение позволит клиентам защитить свои приложения от внешних киберугроз и атак "нулевого дня".

Cloud WAF Pro адресован компаниям, независимо от их размера и направления деятельности. Доступна подписная модель, что не требует закупки "железа" и найма собственных специалистов по ИБ - помощь окажутся специалисты beeline cloud.

Егор Бигун, директор по информационной безопасности beeline cloud:

«Обеспечение информационной безопасности - это одна из ключевых задач для современного бизнеса. Мы рады сотрудничеству с Positive Technologies, признанной на рынке за свои инновационные подходы к кибербезопасности. Предоставление PT Cloud Application Firewall нашим клиентам поможет значительно усилить киберзащиту и защитить веб-приложения от современных угроз».

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теги: beeline cloud кибербезопасность информационная безопасность партнерства Positive Technologies

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