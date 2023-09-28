Кибербезопасность: Центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC защитит от кибератак Segezha Group

28.09.2023, MForum.ru

Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг, 23 офиса и предприятия в России, 20 тысяч персонала. Не один год группа обеспечивала кибербезопасность за счет внутренней SIEM-системы, но теперь решила сделать выбор в пользу аутсорсинга. Выбор лесопромышленников пал на дочку МТС - RED SOC.

В Segezha Group уверены, что такое решение позволит группе справиться с проблемой дефицита специалистов в области кибербеза, а также банально сэкономить. У МТС RED SOC под присмотром более 4 тысяч критически значимых рабочих станций сотрудников и серверов группы Segezha, включая те, что используются в многочисленных филиалах холдинга.

Сервис мониторинга RED SOC интегрирован с системой автоматизации реагирования на инциденты, которой пользуются в Segezha Group.

«Мы подключили информационные активы Segezha Group к сервису мониторинга за месяц. Заказчик незамедлительно получает уведомления обо всех критически значимых инцидентах в инфраструктуре под контролем МТС RED SOC. Наши специалисты работают в круглосуточном режиме, поэтому Segezha Group может оперативно реагировать на все инциденты кибербезопасности и отражать возможные атаки со стороны хакерских группировок», – рассказал Андрей Дугин, директор центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED.

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теги: МТС кибербезопасность B2B

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