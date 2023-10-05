ИБ: МТС RED обновил сервис защиты от DDoS

MForum.ru

ИБ: МТС RED обновил сервис защиты от DDoS

05.10.2023, MForum.ru

Компания МТС RED представила обновленный сервис защиты от DDoS, объединенный с предоставлением заказчику комплексной технической поддержки от МТС.

 

 

В 2022 году объем DDoS атак на российские организации по данным МТС вырос примерно в 10 раз год к году. Самая длительная атака, зафиксированная МТС RED SOC, продолжалась дольше 50 дней, а самая интенсивная оценивалась в 91 Гбит/c. При этом стоимость организации таких атак не является высокой.

Сервис Anti-DDoS от МТС адресован B2B клиентам, как крупным, так и небольшим, прежде всего, тем, для которых доступность их веб-ресурсов и интернет-инфраструктуры критически важны. Это корпорации, поставщики цифровых услуг, СМИ, банки, интернет-магазины, ритейл-платформы и органы госвласти. По данным компании ее услугами пользуется около 100 крупных организаций. Программный продукт решения внесен в единый реестр российского ПО.

Важно отметить, что услуга оказывается на основе договора SLA. МТС использует для защиты не только ПО, но и специализированное оборудование. Заказчик получает оповещения о DDoS атаках и отчеты об их отражениях.

Защита осуществляется на уровне каналов (L3 и L4) и на уровне приложений (L7) без раскрытия ключей протокола HTTPS. Клиент может выбрать, какие уровни требуют защиты, какие защищать не нужно, например, можно выбрать базовый уровень сервиса, без L7.

Для пользования защитой Anti-DDoS не требуется покупка какого-либо оборудования, что позволяет подключиться к сервису уже находясь под атакой. Процесс подключения может занять от 1 часа до нескольких дней. В дальнейшем сервис оказывается по модели 24/7/365.

Услуги DDoS защиты на рынке доступны, их предлагают и некоторые телеком операторы. Ранее сообщалось, что в основе решения МТС по защите от DDoS - платформа Qrator Labs

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теги: МТС DDoS информационная безопасность

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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