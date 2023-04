Облачные сервисы: МТС расширила географию зон доступности облака до 11 регионов России

22.04.2023, MForum.ru

Провайдер облачных сервисов #CloudMTS расширил территорию предоставления услуг с 4 до 11 регионов России. К Московскому региону, Санкт-Петербургу, Новосибирску и Владивостоку добавились Татарстан, Краснодарский край, Свердловская, Пермская, Тюменская, Иркутская и Нижегородская области.

Облако в Казани организовано на собственной телеком-инфраструктуре оператора. Для ее создания использовались так называемые программно-определяемые системы хранения данных. Такой подход позволяет строить инфраструктуру облака без "привязки" к оборудованию того или иного производителя. Достигается большая экономичность развертывания облака без потерь в производительности или отказоустойчивости. Благодаря такому решению, МТС имеет возможность предоставлять услуги на 40% дешевле, поддерживая SLA по доступности на уровне 99,95%.

«Облачные сервисы должны становиться ближе к клиенту: наступает эпоха граничных вычислений. Интерес к этим технологиям уже предъявляют промышленные, нефтегазовые компании, ритейлеры – и мы хотим стать первыми, кто сможет предложить эти услуги заказчикам по всей стране. Здесь у #CloudMTS есть преимущество: собственная сеть волоконно-оптических каналов связи, и более 70 тысяч площадок с подведенной техникой и электричеством. На них можно развернуть любую необходимую клиенту нагрузку. Новый формат сервиса поможет нашим заказчикам существенно снизить затраты, ускорить передачу данных и усилить информационную безопасность», – прокомментировала Вера Баева, директор по развитию продуктов #CloudMTS.

На сайте провайдера cloud.mts.ru можно самостоятельного выбрать конфигурацию виртуальной инфраструктуры, рассчитать стоимость услуг. Услуги доступны по модели Pay as you go, то есть с оплатой за реальное потребление.

Облачная инфраструктура провайдера на сегодня использует 25 ЦОД, 15 собственных и 10 - партнерских. Для связи используются магистральные каналы МТС, кибербезопасность обеспечивает SOC МТС - центр мониторинга киберугроз.

