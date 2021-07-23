Кибербезопасность: МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

23.07.2021, MForum.ru

Решение Security Awareness адресовано B2B-клиентам компании МегаФон и предназначено для тренировки навыков сотрудников в сфере кибербезопасности за счет имитации фишинговых атак. Полученный опыт поможет защитить корпоративные данные от мошенников.

В 2020 году количество кибератак в мире выросло в 1.5 раза по сравнению с 2019 году. 86% атак направлены на организации - такие данные приводит компания Positive Technologies. В исследовании SearchInform говорится о том, что 88% российских компаний столкнулись с нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников. Каждый третий такой инцидент привел к финансовому ущербу для компании.

Что может дать компании использование решения МегаФон Security Awareness?

Платформа содержит курсы, позволяющие понять, какие правила безопасности необходимо соблюдать для того, чтобы защитить информацию. Как отличить фишинговые сайты, какие психологические приемы и какие технологии используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.

Платформа позволяет в периметре компании запускать искусственные фишинговые атаки, чтобы оценить готовность к внешним угрозам и степень защищенности информации, а также возможный ущерб бизнесу при реальной атаке и принять решение о необходимости дополнительных действий.

Специалисты МегаФона также готовы "кастомизировать" курсы - разработать дополнения, учитывающие особенности конкретной компании-заказчика.

«В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками – повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Платформу можно брендировать под заказчика, она может быть установлена на собственный сервер предприятия, есть также возможность доступа к платформе через облако, что позволяет сотрудникам взаимодействовать с платформой с помощью смартфонов.

Платформу можно использовать и в качестве универсального образовательного инструмента - она позволяет создавать собственные обучающие курсы, загружать аудио и визуальный контент, тестовые материалы, проводить обучение сотрудников по важным для компании направлениям.

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