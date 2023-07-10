Кибербезопасность: МТС отмечает рост интереса к кибербезопасности на рынке стартапов

MForum.ru

Кибербезопасность: МТС отмечает рост интереса к кибербезопасности на рынке стартапов

10.07.2023, MForum.ru

По данным МТС, кибербезопасность вошла в топ-3 самых популярных отраслей в отечественном технологическом бизнесе по итогам 1H2023. Такой вывод аналитики компании делают на том основании, что количество стартапов в этом сегменте выросло в 2 раза год к году. Оператор отмечает сохранение лидирующих позиций у таких направлений, как Fintech и MedTech, кибербез занял третье место.

 

 

По данным аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, по итогам первого полугодия 2023 года, наибольшее число стартапов в России (15,6%) по-прежнему запускаются в области FinTech, 11,9% развивают свои проекты в сферах медицины и здоровья, замыкает топ-3 — кибербезопасность (6%). Эксперты отмечают рост числа решений на этом рынке: за первое полугодие 2023 года их количество выросло в два раза, по сравнению с периодом всего прошлого года.

Есть выраженная разница между разными городами:

В Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech (12,5%), в Санкт-Петербурге и Казани — e-commerce: 11,2 и 14,6% соответственно. В Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), IoT-продукты чаще всего запускают в Екатеринбурге (13% всех проектов), промышленность пользуется популярностью среди стартаперов из Новосибирска — 13%.

У каждого четвертого стартапа (24%) есть готовый продукт и его продажи, каждый третий (33%) запустил прототип. Остальные в стадии идеи или разработки продукта.

Основой для аналитики послужили данные о 7 тысяч российских стартапов, полученных, прежде всего, в ходе сбора заявок на акселерационные программы МТС.

MTS StartUp Hub существует 3 года и инвестирует в стартапы на стадиях round A+/B. Суммы - от $0.5 млн до $5 млн. Если пилотирование проходит успешно, стартапы заключают долгосрочный контракт с бизнес-подразделениями МТС и масштабируют свое решение на инфраструктуре компании. Кроме денег, стартапы получают возможность проверить жизнеспособность решения на инфраструктуре компании, поддержку экспертов по информационной безопасности, юридическому сопровождению и конкретной продуктовой бизнес-вертикали. Компания компенсирует затраты на проведение пилота. Также предоставляется доступ к API, облакам и каналам продаж, возможность запуска рекламных компаний на платформе МТС Маркетолог на льготных условиях.

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теги: стартапы кибербез кибербезопасность МТС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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