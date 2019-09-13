Телеком: МегаФон запускает B2B услугу Антивзлом Бизнес

MForum.ru
13.09.2019,
Услуга Антивзлом Бизнес подразумевает использование приложения. Она позволяет в реальном времени отслеживать и отражать кибератаки на мобильные устройства сотрудников компаний. Адресована она, понятно, B2B-сегменту и призвана защищать мобильные устройства от вредоносных сообщений, вирусов, сетевых атак. Если система посчитает ситуацию угрожающей, она ограничит доступ мобильного устройства к корпоративному ресурсу.
Услуга разработана в партнерстве с российским подразделением компании Check Point Software Technologies. В приложении есть единая консоль мониторинга услуг и управления доступом к данным, предусмотрена гибкая настройка уровня защиты и возможность в реальном времени отслеживать кибератаки и даже блокировать доступ к корпоративной информации с зараженных устройств отдельных сотрудников.
Услуга адресована, прежде всего, компаниям в банковской сфере, интернет-торговле, ритейле, - рассказывает директор МегаФон по маркетингу корпоративного бизнеса Павел Захаров.
Тема актуальная, ведь на современных смартфонах хранится зачастую не меньше, если не больше конфиденциальной, деловой и личной информации, чем на привычном десктопе. При этом смартфоны как правило куда более уязвимы к кибератакам. Не удивительно, что такие атаки происходят часто. По данным Check Point Software Technologies, 33% организаций в мире подвергались атакам мобильного вредоносного ПО в 2018 году. С учетом ценности информации, расходы на "антивзлом" не должны останавливать желающих получить защиту.
У МегаФона уже были продукты в области кибербезопасности для малого и среднего бизнеса (Защита баз данных и Защита от DDoS атак), так что речь идет о пополнении арсенала средств инфобезопасности.
Источник: пресс-релиз компании МегаФон
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теги: телеком МегаФон B2B услуги кибербезопасность
© Алексей Бойко,
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