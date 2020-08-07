Анонсы: Билайн запускает сервис "Музыка + ТВ"

MForum.ru
07.08.2020,
Смысл новинки - объединить в одном флаконе два сравнительно популярных продукта - стремительно растущий "Билайн ТВ" и "Музыка Билайн". Фишка в том, что расход трафика на эти услуги не будет учитываться, вычитаться из пакетов или тарифицироваться как-то еще. Подробнее - в пресс-релизе.
Пресс-релиз компании ВымпелКом
Билайн объединил музыку и ТВ в одном сервисе
7 августа 2020 года, Москва - Билайн запускает новый сервис «Музыка + ТВ» (12+), который объединил в себе популярные продукты «Билайн ТВ» и «Музыка Билайн». Теперь пользователи Билайн могут одновременно получить доступ к самым популярным фильмам и музыкальным трекам, не расходуя мобильный трафик (1*).
Новый сервис «Музыка + ТВ» дает возможность найти что-то интересное для себя, домашних вечеринок или семейного просмотра, а также пополнить список любимых артистов новыми именами. Первые 15 дней с момента подключения сервис доступен бесплатно, далее стоимость услуги составит 8 рублей в день.
Приложение «Музыка Билайн» дает доступ к миллионам музыкальных треков без надоедливой рекламы. При подключении подписки пользователь может сохранять любимые треки и слушать их даже при отсутствии интернета. В приложении также можно подписаться на профиль любимого артиста и раньше всех узнавать о выходе его новых треков. Приложение позволяет прослушивать тематические и жанровые подборки, а также создавать свои собственные.
Сервис «Билайн ТВ» в составе нового предложения открывает доступ к 85 популярным российским и зарубежным телеканалам. Пользователи «Билайн ТВ» также могут подключить подписки, позволяющие смотреть крупные премьеры мирового и российского кинопроката, сериалы и мультфильмы от онлайн-кинотеатров ivi, Amediateka, START, ViP Play, more.tv, детский контент от Nickelodeon, Megogo детям, канал МУЛЬТ и контент от студии «Анимаккорд», знаменитой сериалом «Маша и Медведь.
Услуга Билайн ТВ доступна на компьютерах, смартфонах, планшетах и телевизорах с поддержкой Smart TV. Если абонент уже является пользователем сервисов «Музыка Билайн» или «Билайн ТВ», то при подключении нового сервиса «Музыка + ТВ» старая подписка будет отключена. Подключить сервис «Музыка + ТВ» можно в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+), по номеру телефона (звонок) – 07175 или с помощью USSD-команды - *637#. Для отключения сервиса необходимо отправить SMS с текстом СТОП или STOP на номер 6377.
(1*) Плата за интернет-трафик в приложениях «Музыка Билайн» (12+) и «Билайн ТВ» (12+), а также на ресурсах music.beeline.ru и tv.beeline.ru при нахождении в домашней сети не взимается. В международном роуминге интернет-трафик оплачивается в соответствии с установленными тарифами на роуминг.
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теги: дополнительные услуги ВымпелКом
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