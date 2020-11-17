Социальная ответственность: Билайн запустил платформу BeeInclusion

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Социальная ответственность: Билайн запустил платформу BeeInclusion

17.11.2020, MForum.ru

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Билайн запустил платформу BeeInclusion (БиИнклюжн) - единую экосистему инклюзивных проектов, которые создаются с тем, чтобы повысить качество жизни людей с инвалидностью. Платформа агрегирует собственные технологические решения оператора, а также партнерские проекты и технологии, адресованные людям с инвалидностью.

 

В 2019 году Билайн в числе первых российских брендов присоединился к движению The Valuable 500. Оно объединяет 500 крупных компаний по всему миру, включающих вопросы инклюзии в свою повестку. Создание платформы продолжает ряд инициатив, которые компания предпринимала ранее.

В частности на платформе собраны такие проекты, как:

  • «Инвалидность не равна одиночеству» – фотопроект Алексея Горшенина о семьях людей с инвалидностью;
  • Everland – платформа профессионального обучения и трудоустройства специалистов с инвалидностью. Специализация платформы – обучение востребованным цифровым профессиям, дающим возможность выйти на открытый рынок труда и работать как удаленно, так и в офисе;
  • «Йога для людей со слепотой» – адаптированный онлайн-курс йоги для людей с нарушениями зрения. Разработан в период самоизоляции, когда сервисы онлайн-фитнеса получили особенную популярность. Оказалось, что люди с нарушениями зрения остались в полной изоляции – для них не существовало в России до запуска курса адаптированных онлайн-методик по занятию спортом через интернет;
  • «Две луны в твоих мокасинах» – серия интервью с героями из России, Казахстана, Германии, Малайзии, чья жизнь полностью изменилась в результате несчастного случая, аварии или болезни. Сегодня они вернулись в активную профессиональную и личную жизнь и рассказывают, как когда-то научились принимать новую реальность, перестроили свое мышление и продолжили профессиональную реализацию;
  • Система универсального дизайна Билайн – технологии и сервисы, призванные обеспечить доступность собственной инфраструктуры оператора для людей с разного типа инвалидностью.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Запуск BeeInclusion – это предложение взглянуть на развитие общества через призму равного и справедливого отношения к каждому. В современном мире такое равное отношение создается не только через технологии доступности, но и через открытое обсуждение тем и вопросов, которые порой все еще стигматизированы – их неловко, неуместно и не принято обсуждать. Платформа может дать новый импульс этому диалогу и позволить людям с инвалидностью рассказать о своих истинных потребностях, в том числе о запросе на самореализацию, может дать мотивацию быть активными членами социума, влиять на повестку общества, строить личные отношения, возможность стать драйверами создания новых норм в бизнесе – через вовлечение и уважение к разнообразию, разносторонности жизненного опыта».

Можно вспомнить другие реализованные при поддержке компании Билайн социальные проекты:

  • Разработаны открытые рекомендации для бизнеса: доступность услуг для людей с инвалидностью disquestion.ru/
  • Создана карта доступных офисов для маломобильных клиентов: moskva.beeline.ru
  • Создан тариф «Социальный пакет» с опцией «удаленный сурдопереводчик» (0+) moskva.beeline.ru
  • Запущены субтитры для 700 телеканалов в приложении Билайн ТВ (12+) для глухих и слабослышащих пользователей;
  • Приложение «Мой Билайн» (12+) сертифицировано на предмет доступности для людей с инвалидностью.

Более подробная информация о проекте доступна на beeinclusion.ru/

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теги: социальная ответственность Билайн BeeInclusion

© Алексей Бойко, MForum.ru

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