Социальная ответственность: Билайн запустил платформу BeeInclusion

MForum.ru
17.11.2020,
Билайн запустил платформу BeeInclusion (БиИнклюжн) - единую экосистему инклюзивных проектов, которые создаются с тем, чтобы повысить качество жизни людей с инвалидностью. Платформа агрегирует собственные технологические решения оператора, а также партнерские проекты и технологии, адресованные людям с инвалидностью.
В 2019 году Билайн в числе первых российских брендов присоединился к движению The Valuable 500. Оно объединяет 500 крупных компаний по всему миру, включающих вопросы инклюзии в свою повестку. Создание платформы продолжает ряд инициатив, которые компания предпринимала ранее.
В частности на платформе собраны такие проекты, как:
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:
«Запуск BeeInclusion – это предложение взглянуть на развитие общества через призму равного и справедливого отношения к каждому. В современном мире такое равное отношение создается не только через технологии доступности, но и через открытое обсуждение тем и вопросов, которые порой все еще стигматизированы – их неловко, неуместно и не принято обсуждать. Платформа может дать новый импульс этому диалогу и позволить людям с инвалидностью рассказать о своих истинных потребностях, в том числе о запросе на самореализацию, может дать мотивацию быть активными членами социума, влиять на повестку общества, строить личные отношения, возможность стать драйверами создания новых норм в бизнесе – через вовлечение и уважение к разнообразию, разносторонности жизненного опыта».
Можно вспомнить другие реализованные при поддержке компании Билайн социальные проекты:
Более подробная информация о проекте доступна на beeinclusion.ru/
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теги: социальная ответственность Билайн BeeInclusion
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