Акции: Билайн предлагает скидки до 50% на востребованные смартфоны

02.11.2020, MForum.ru

В акции участвуют 25 моделей смартфонов таких брендов, как Samsung, Huawei/Honor и Xiaomi в разной ценовой категории - от сравнительно недорогих до флагманов. Скидки действуют, если брать смартфоны в комплекте с аксессуарами и услугами. Подобрать комплект можно самостоятельно в розничных магазинах, а также в интернет-магазине с последующим самовывозом. Либо приобрести на сайте готовый комплект с доставкой на дом. Варианты наполнения комплекта различны и зависят от выбранного устройства.

Например, есть готовые комплекты на базе смартфонов Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redme Note 9 64 ГБ, Samsung Galaxy A51 64ГБ. Достаточно выбрать любую из акционных моделей и предлагаемый комплект отобразится автоматически. Пример комплекта на базе Xiaomi Redmi Note 9 64ГБ: опция 6000 рублей на связь на год, портативная зарядка Xiaomi, подписка Амидиатека в составе Билайн ТВ (12+) на 6 месяцев. Общая стоимость комплекта - 16 990 руб. Количество товаров ограничено, акция продолжится до 15 ноября 2020 года. Более подробно условия акции изложены на сайте Билайн.

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