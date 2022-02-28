Итоги квартала: VEON отчитался за 4q2021, раскрыв данные и по России

28.02.2022, MForum.ru

Что можно увидеть в отчете VEON в части, посвященной России. Основное - выросла общая выручка компании, общая выручка компании от мобильной связи - до 66,242 млрд, +7.2% и сервисная выручка - до 56,3 млрд, +6.0%. На фоне все еще сокращающейся клиентской базы, это можно объяснить запуском новых услуг и проектов и корректировкой тарифов, а также ростом спроса на мобильный интернет существующих клиентов.

Число клиентов за квартал сократилось - на 0.9% до уровня 49,4 млн. В компании говорят о ставке на качество, а не на количество абонентов. Что же, рост ARPU до 375 руб., +6.2%, и рост объемов потребления данных, это могут подтверждать.

Компания сократила капиталовложения в сеть - до 21,1 млрд руб. (-27.5% год к году). Это позволило немного снизить интенсивность капиталовложений - до 25,8% с 27,0%. Причин такому решению несколько. Во-первых, компания очень интенсивно инвестировала несколько последних лет. Когда-то этот процесс должен уже был вернуться к более сдержанному. Кроме того, по хорошему сейчас следует инвестировать в основном в решения 5G, но чем далее, тем менее ясно, имеет ли смысл покупка импортного оборудования, а отечественного по-прежнему нет. В общем, сейчас не лучшее время для инвестиций в сети связи. Тем не менее, по итогам квартала количество сайтов билайн 4G/LTE выросло по данным компании на 15,3%, это солидный показатель, учитывая, что число таких сайтов измеряется многими десятками тысяч.

Меня ранее удивлял рост пользования услугами голосовой связи, который можно было заметить в течение нескольких кварталов, теперь он более ожидаемым сменился снижением - сразу на 5.2% до 322 минут в месяц, что представляется более естественным. Люди распробовали голосовую связь через мессенджеры, к тому же все чаще именно текстинг, а не голос является предпочтительным вариантом коммуникаций.

А вот потребление данных растет просто пугающими темпами - до 14,7 ГБ на абонента (+38.6%). Рост этот не полностью органический, он связан и с тем, что компания нарастила покрытие сетей LTE c 88% охвата населения до 89%. Но темпы роста пугающие, возникает вопрос - достаточно ли пропускной способности сети, чтобы принять такой трафик. Впрочем, пока что массовых жалоб на снижение средних скоростей не наблюдаются, видимо построенные мощности достаточны, чтобы обслужить этот рост. Да и отток абонентов задачу упрощает, по мере оттока, для остающихся доступна все большая доля сетевого ресурса.

Из позитивного - выросла EBITDA на 4.3% гг, в очередной уже раз.

Компания показывает растущее число пользователей услугами ШПД, число пользователей смартфонами LTE выросло на 6.8% год к году.

Оптимистично выглядят показатели бизнеса фиксированного доступа. Растет все - общая и сервисная выручка, причем на +10%, причем это происходит одновременно и из-за роста ARPU на 2% и из-за роста числа клиентов - на 3,9%, особенно радует последнее. Неудивительный итог - рост выручки от ШПД на 6.3% до 3,1 млрд рублей. Очень неплохо. Бизнес B2B вырос на 20,6% по сравнению с предыдущим годом. Особенно выделяют в компании успехи цифровых продуктов по анализу больших данных — оборот вырос в 4,3 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 1 708 млн рублей. Эти результаты были подкреплены выручкой от рекламных технологий за счет приобретения компании OTM.

Несмотря на глобальную нехватку мобильных устройств и компонентов, объемы продаж устройств и аксессуаров, по данным Вымпелком, выросли на 17,5% по сравнению с предыдущим годом — выручка в этом сегменте за квартал составила 10,2 млрд рублей.

Неплохо себя показывает направление цифровых сервисов - количество активных пользователей билайн ТВ выросло до 3,1 млн (+11,8%). Растут продажи онлайн, все больше абонентов активно пользуются приложением для самообслуживания - рост на 8.7% год к году.

пресс-релиз

подробности - veon.com, .pdf

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теги: итоги квартала билайн Вымпелком VEON