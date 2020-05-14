Акции: Билайн предлагает 2 месяца бесплатных фильмов и сериалов

14.05.2020, MForum.ru

Билайн предлагает акцию - 2 месяца бесплатного смотрения фильмов и сериалов с момента подключения. Речь идет о бесплатной двухмесячной подписке на услуги "Фильмы ivi" - на этой платформе можно смотреть любые из 14 тысячи фильмов, американских, европейских, российских и мультфильмы.

Для того, чтобы воспользоватся акцией, нужно подключиться к услуге до 30 июня 2020 года на любом из устройств, где доступен сервис Билайн ТВ. Промопериод можно активировать только один раз. С 3-го месяца подписка будет автоматически предоставляться за ее полную стоимость - 199 рублей в месяц.

Олеся Тимошок, директор по маркетингу и интегрированным маркетинговым коммуникациям Московского региона ПАО «ВымпелКом»: «Мы открыли бесплатный доступ к разнообразной видеотеке фильмов и сериалов, чтобы пользователи «Билайн ТВ» смогли оценить удобство сервиса и смотреть то, что им нравится. В период, когда мы ограничиваем свои контакты с внешним миром, востребованность интересного контента для всей семьи только растет, а наше предложение сможет удовлетворить этот запрос».

Платформа Билайн ТВ запущена в мае 2018 года, она работает в режиме OTT, то есть пользоваться ей может абонент любого оператора, мобильного или фиксированного. По данным оператора, аудитория сервиса превышает 1 млн пользователей, а совокупно, с учетом пользователей предыдущих версий сервиса, ей пользуются более 2 млн человек.

Билайн ТВ это доступ к более, чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы партнеров. Смотреть фильмы и телепрограммы можно на разных устройствах.

Подробнее об акции и условиях подключения: tvpromo.beeline.ru

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Пресс-релиз Билайн

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