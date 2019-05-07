Телеком: Гиги за сон и Гиги за детокс оказались востребованными

MForum.ru
07.05.2019,
Билайн поделился цифрами промежуточных итогов акций "Гиги за сон" и "Гиги за детокс". По данным компании более 200 тысяч пользователей стали получать дополнительный интернет трафик в обмен на дополнительные часы сна. Интересно, что речь идет о рекордных темпах подключения абонентов к акциям - в 3 раза быстрее, чем в ситуации с "Гиги за шаги" за аналогичный период 2018 года.
Как вы помните, Билайн представил новые сервисы в конце марта. Меньше, чем за месяц к ним подключилось более 200 тысяч клиентов. Интересно, что среди них около 45% это те, кто ранее не играл в Гиги за шаги.
Ожидаемо самой популярной опцией стали Гиги за сон (дополнительный интернет-трафик за 8-часовой сон), на нее в первые дни подписывалось трое из каждых пяти участников акции. Особенным спросом акция пользуется в Москве, москвичи подключаются к ней в 4 раза активнее, чем жители С.Петербурга. В топ-5 самых активных городов вошли также Краснодар, Уфа и Ставрополь.
Компания начислила участникам акции уже более порядка 2 ТБ дополнительного трафика за сон, и более 1.5 ТБ за временный отказ от использования мобильного интернета.
Поскольку бонусный трафик может суммироваться, то участники всех трех акций: "Гиги за шаги", "Гиги за сон" и "Гиги за детокс" могут ежемесячно получать до 6 ГБ дополнительного трафика. А вот у пользователей безлимитных тарифов, есть только возможность ежедневно получать час бесплатного расшаривания трафика на другие устройства.
Если вы пользуетесь акциями, то не забывайте, что начисления заработанных "бонусов" происходит только в случае, если баланс лицевого счета положителен.
Кому доступно участие в акциях? Пользователям ТП Анлим, Супер Анлим, Первые гиги, а также предложения 2018 года, вспомним, например, тарифную линейку ВСЁмоё, Анлим и ВСЁ в одном.
Подробности на сайте компании Билайн
Геймификация различных жизненных ситуаций, как, например, ходьба, сон и т.п. это настоящий тренд сезона. Можно ожидать, что с годами тема геймификации будет только раскручиваться, особенно, если по мере автоматизации в обществе будет введено понятие безусловного базового дохода. Тогда, например, будут появляться возможности получения тех или иных благ безденежно, например, за активность в уборке мусора в лесу или подобные инициативы. Билайн в числе первых нащупал эту тему и теперь ее эффективно эксплуатирует. Заодно укрепляется позитивное отношение к бренду, который столь активно предоставляет абонентам возможность "халявы", да еще очевидно стимулирует абонентов задумываться о здоровом образе жизни.
Опыт глобальных мировых игр, например, Pokemon Go, показал, что "обмен шагов" возможно организовать даже на столь нематериальные активы, как "вынашивание яиц" с покемонами. Для многих это интереснее, нежели чем скучный браслет с шагомером. Маркетологи ВымпелКома нашли свой способ склонения абонентов к ЗОЖ, и в ближайшее время он будет эффективно работать на пользу абонентов и компании.
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теги: телеком акции Билайн ВымпелКом детокс
© Алексей Бойко,
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