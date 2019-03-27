Телеком: Билайн предлагает клиентам дополнительный трафик за сон и digital-детокс

MForum.ru
27.03.2019,
Билайн представил новые сервисы - можно получить до 6 ГБ дополнительного трафика мобильного интернета в месяц или бесплатно раздавать интернет - в обмен на 8-часовой сон, временный отказ от мобильного телефона и за прогулки.
Акции адресованы пользователям тарифов "ВСЁмоё!" и "Всё в одном". Теперь абоненты смогут не только обменивать шаги на интернет-трафик, но также получать дополнительные гигабайты за 8 часов сна. Также начисления можно получить за отказ от использования мобильного телефона в течение двух часов. Эти возможности обеспечивают предложения "Гиги за сон" и "Гиги за детокс". Также акциями могут пользоваться клиенты новых тарифов Билайн - Анлим, Супер Анлим и Первые гиги", которые стартуют с 28 марта 2019 года.
Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «В прошлом году Билайн представил необычную для оператора связи опцию, предложив россиянам превратить шаги в мегабайты мобильного интернета. И клиенты ответили нам взаимностью: участниками акции стало более полумиллиона человек, а количество мемов с упоминанием «Гиги за шаги» заполнило собой интернет-пространство. Мы ценим партнерские отношения с клиентами и хотим, чтобы время, которые они проводят с нами, было максимально ярким и длилось как можно дольше. Мы видим, насколько сейчас важны и продолжительный сон, и digital-детокс и предложили нашим пользователям в простой и интересной форме вырабатывать полезные привычки и получать за это бонусы».
За выполненные условия по каждой акции начисляется по 50 МБ к основному пакету. А если у абонента тариф с анлимом, им открывается возможность бесплатной раздачи тарифка на другие устройства на 1 часв в сутки. Условия акции "Гиги за шаги" сохраняются - за 10 тысяч шагов в день начисляется 100 МБ трафика.
Если участвовать во всех трех акциях то совокупном можно получить за месяц до 100 МБ бесплатного трафика. Начисление интернет-трафика проиисходит при выполнении условий акции, если у абонента положительный баланс счета. 1 час бесплатной раздачи интернета предоставляется не чаще одного раза в сутки. Неизрасходованные бонусные мегабайты сгорают в конце месяца. Акции действуют с 27 марта по 31 декабря 2019 года. Не действуют предложения в Крыму и на Чукотке.
Пресс-релиз компании "Билайн".
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теги: телеком акции Билайн ВымпелКом детокс
© Алексей Бойко,
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