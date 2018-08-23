Пресс-релизы: Количество сообщений «Лиза Алерт» о пропавших в лесах людях увеличилось летом почти в десять раз

23.08.2018, MForum.ru

22 августа 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и поисково–спасательный отряд «Лиза Алерт» проанализировали данные по работе сервиса SMS-информирования о пропавших людях «Потеряться – не значит пропасть».

Сервис разработан на технической базе Билайн и запущен в декабре 2017 года специально для решения главной задачи «Лиза Алерт» - привлечь как можно больше людей, находящихся рядом, к поискам пропавших. Добровольцы после подключения к рассылке получают SMS-уведомления о поисках пропавшего человека в выбранном регионе. С момента запуска к проекту присоединилось уже более 11 000 волонтёров, из них за лето – более 2000.

Всего с начала работы сервиса была разослана информация о 341 инциденте, из них 161 – с июня по июль. Кроме того, в летние месяцы количество поисковых операций в лесу с участием волонтеров увеличилось в почти в 10 раз: в апреле в сервисе SMS-рассылок было 35 сообщений о поисках людей в лесах, а в июле - уже 316. В апреле 2018 года доля случаев, связанных с лесом, не превышала 4%, а в июле уже достигла почти 20%.

Если весной чаще объявляли поиски детей и подростков - на 29% больше по сравнению с людьми пожилого возраста, то в июле наоборот - на 30% чаще поступали заявки на поиски пожилых людей, при этом более половины случаев – в лесу.

Евгения Чистова, руководитель корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом»: «В дачный сезон, в период сбора ягод и грибов, расширяется территория, где пропадают люди. Большое число сообщений о потерявшихся людях связано с дачными поселками, сельскими поселениями и лесами, куда оперативно добраться поисковой группе достаточно сложно. Мы призываем всех абонентов сотовой связи вне зависимости от того, сим – картой какого оператора они пользуются, подписаться на получение бесплатного sms и помогать в поисках, которые проходят в непосредственной близости от их дома или дачи. От того, сколько человек придут на помощь, очень часто зависит успех поисковой операции и жизнь потерявшихся людей».

Григорий Сергеев, председатель поискового отряда «Лиза Алерт»: «Традиционно в летний и осенний период мы фиксируем сильный рост количества обращений. В этом году рост составил 40%, а это значит, что отряду нужно огромное количество людей на поисках. Мы не устаем повторять, что в отряде есть масса задач, которые так или иначе связаны с поисками, и нам действительно важна помощь каждого – от прозвона больниц и расклейки ориентировок до выезда в лес и физической помощи по спасению обессиленных от долгих блужданий в лесу людей».

По данным ПСО «Лиза Алерт» за июль 2018, около 90% поисков с участием волонтеров завершилось успешно и потерявшихся людей удалось найти живыми.

По сравнению с предыдущими годами ПСО «Лиза Алерт» наблюдает рост количества заявок о пропавших людях примерно на 40%. Этот прирост отряд сравнивает не с абсолютным увеличением количества пропавших, а с появлением большего количества региональных поисковых подразделений: у людей появляется надежда на оперативную помощь, а у отряда - возможность реагирования на большее количество инцидентов по всей России.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» — некоммерческая организация, осуществляющая деятельность по поиску пропавших людей. В 2012 году Билайн запустил горячую линию для отряда, а в 2017 году – сервис SMS-информирования lizaalert.beeline.ru. Горячая телефонная линия по поиску пропавших людей и сервис SMS-рассылки являются бесплатными и доступны всем абонентам всех

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