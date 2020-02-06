МТС и Самарский медуниверситет займутся разработками AI для первичной диагностики

06.02.2020, MForum.ru

МТС и Самарский государственный медицинский университет заключили соглашение о сотрудничестве. Предусмотрены две основные темы сотрудничества: разработки в области первичной диагностики пациентов на базе AI, а также для создания систем автоматического преобразования голоса в текст - такие системы можно использовать в лечебных учреждениях, они помогли бы врачам, ведущим прием, которые обычно основную часть приема занимаются писаниной, вместо того, чтобы уделить это время пациенту. Автоматизация может увеличить пропускную способность врача или даст возможность больше времени уделить пациенту.

МТС и ранее сотрудничал с СамГУ - у компаний был совместный проект в сфере VR, в Университете разработали виртуальный тренажер по подборку и оценке персонала, который в 2019 году внедрили в самарском контакт-центре МТС для тестирования, сбора данных и дальнейшей доработки продукта.

Что же, это не первый проект в области AI, который "двигает" сотовый оператор. Можно вспомнить, например, разработки AI ВымпелКом для автоматизации поиска людей на фотографиях, сделанных дронами поискового отряда Лиза Алерт. И, конечно, не последний, учитывая тренд на внедрение AI в качестве интеллектуального помощника для людей самых разных специальностей.

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Пресс-релиз МТС через MForum.ru

МТС совместно с СамГМУ займется разработкой искусственного интеллекта для медицины

06 февраля 2020 г., Москва, РФ - ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Самарский государственный медицинский университет заключили соглашение о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения. В рамках соглашения на базе Института инновационного развития СамГМУ будет создана лаборатория искусственного интеллекта.

Приоритетными направлениями сотрудничества МТС и СамГМУ станут проекты в области первичной диагностики пациентов на базе искусственного интеллекта и системы автоматического преобразования голоса в текст, которую можно использовать в лечебных учреждениях для врачей, ведущих прием.

«Приоритетным направлением работы экспертов МТС и СамГМУ станет исследование возможностей применения технологий искусственного интеллекта в медицине. Открытие лаборатории положит начало интеграции инновационных технологий в здравоохранение и созданию новых продуктов в области медицины. Научно-исследовательская и практическая деятельность лаборатории станет параллелью национальному проекту «Здравоохранение», который был запущен в 2019 году, и будет служить его цели – повышению эффективности системы здравоохранения за счет внедрения цифровых технологий и создания платформенных решений», — прокомментировал руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

«Создание совместно с МТС лаборатории искусственного интеллекта позволит нам разработать проекты, которые облегчат работу медицинских специалистов. Врачи заполняют большое количество документов, тогда как это время можно было бы посвятить более подробному осмотру пациента и постановке диагноза. К тому же, в этом им будут помогать системы поддержки принятий решений на основе технологий искусственного интеллекта. СамГМУ занимается разработкой VR/AR продуктов с 2012 года, и за это время нам удалось накопить опыт, который поможет совместно с МТС создавать востребованные в сфере здравоохранения инновационные продукты», — прокомментировал ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Первым совместным проектом МТС и СамГМУ в сфере VR стал виртуальный тренажер по подбору и оценке персонала, который был в 2019 году разработан специалистами Института инновационного развития СамГМУ и внедрен в самарском контакт-центре МТС для тестирования, сбора данных и дальнейшей доработки продукта.

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теги: МТС искусственный интеллект медицина сотрудничество с вузами