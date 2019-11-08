Телеком: Билайн, ЕКА, RuRu, Лиза Алерт и социальная ответственность

MForum.ru
08.11.2019,
Билайн в партнерстве с топливной компанией ЕКА и "Национальная сервисная компания", в миру известная как "Платежный сервис RURU", объявили о возможности осуществлять мобильные пожертвования для обеспечения топливом поисково-спасательного отряда Лиза Алерт.
Ежегодно в России теряются десятки тысяч людей. Их жизнь и здоровье зависят от оперативности поисков. Волонтеры незамедлительно выезжают на поиски, используя свое оборудование и за свой счет заправляя используемые автомобили. При этом политика «Лиза Алерт» остается неизменной: волонтеры не принимают деньги, но рады подаренному оборудованию и ресурсной помощи, которые помогают им помогать. Один из таких важных ресурсов для «Лиза Алерт» – это бензин.
Летом 2019 года АЗС ЕКА запустила акцию «Поделись литром» в пользу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Литры для отряда сразу и в полном объеме зачисляются на топливную карту «Лизы Алерт».
Григорий Сергеев, основатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: «Когда речь идет о спасении жизни человека, важна любая помощь. Одна из насущных потребностей отряда, особенно в регионах - топливо. Ведь чтобы поиск состоялся, нужно на него приехать. Благодаря акции более 167 000 человек поделились бензином для отряда, и тем самым помогли нам делать свое дело - спасать людей».
Билайн в партнерстве с "Платежным сервисом RURU" создает специальный сервис мобильных пожертвований, доступный не только абонентам Билайн, но также абонентам МТС и Tele2. Сервис позволяет делать пожертвования в пользу "Лиза Алерт", которые позволят спасателям заправлять автомобили бензином на АЗС "ЕКА".
Пожертвовать средства очень просто - достаточно отправить SMS вида:
ПОИСК 100
на номер 7878
Вместо 100 можно указать любое число от 100 до 15000 - это сумма в рублях, которая будет переведена с вашего мобильного счета. К ней применяется комиссии банков и иных операторов (от 5 до 6.5%), остальные средства направляются на обеспечение топливом отряда "Лиза Алерт" по всей России.
Благодаря пожертвованному топливу на поиски сможет выехать больше спасательных отрядов, так количество спасенных может стать больше!
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Об отряде "Лиза Алерт"
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» был создан в 2010 году. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе и обучением правилам безопасности. Все поисковые мероприятия и занятия для детей и родителей организуются силами добровольцев на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 25 000 человек и представлен в 53 регионах. В отряде 23 направления: операторы горячей линии, информационные координаторы, кинологи, конники, картографы, связисты, оперативные дежурные, группа специального назначения и другие. За девять лет существования отряд «Лиза Алерт» участвовал в поиске и спасении живыми более 46 000 человек, всего за это время было принято и отработано около 55 000 заявок.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом социальная ответственность Лиза Алерт
© Алексей Бойко,
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