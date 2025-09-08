Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung

MForum.ru

Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung

08.09.2025, MForum.ru

В сети постепенно начинают появляться данные о флагманских смартфонах Samsung следующего поколения – Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Ultra.

Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung

В 2026 году Samsung обновит свою флагманскую линейку - модель "+" выйдет из употребления, а "базовая" модель теперь является "Pro". Толщина Samsung Galaxy S26 Pro составляет 6,7 мм, он получит экран диагональю 6,27 дюйма с более тонкими рамками, чем у S25. Частота обновления составит 120 Гц.

Samsung Galaxy S26 Pro получит до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, основную камеру 50 МП, сверхширокоугольную 12 МП и телеобъектив 10 МП, а также аккумулятор емкостью 4300 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт и поддержкой беспроводной зарядки Qi2 со встроенными магнитами. Galaxy S26 Pro будет работать на базе Samsung Exynos 2600 или следующем чипсете линейки Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra получил несколько более закругленные края, чем его предшественник, размеры 163,4 x 77,9 x 7,8 мм. Он может похвастаться 6,9-дюймовым экраном с антибликовым стеклом третьего поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Разрешение основной камеры составит 200 МП. Также он будет оснащен перископом 50 МП с более широкой диафрагмой, чем у S25 Ultra, а также сверхширокоугольной камерой 50 МП и обновленным 12 МП телеобъективом ближнего обзора.

В Samsung Galaxy S26 Ultra по-прежнему установлена батарея емкостью 5000 мАч, но с проводной зарядкой мощностью 60 Вт. Он также поддерживает магнитную беспроводную зарядку и будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm по всему миру.

Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung

Что касается Samsung Galaxy S26 Edge, о данным источника его толщина 5,5 мм, он оснащен 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD +, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Также присутствуют основная камера 200 МП, сверхширокоугольная 12 МП и аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой беспроводной магнитной зарядки Qi2.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru

29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru

29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru

25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: