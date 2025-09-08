Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung

08.09.2025, MForum.ru

В сети постепенно начинают появляться данные о флагманских смартфонах Samsung следующего поколения – Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Ultra.

В 2026 году Samsung обновит свою флагманскую линейку - модель "+" выйдет из употребления, а "базовая" модель теперь является "Pro". Толщина Samsung Galaxy S26 Pro составляет 6,7 мм, он получит экран диагональю 6,27 дюйма с более тонкими рамками, чем у S25. Частота обновления составит 120 Гц.

Samsung Galaxy S26 Pro получит до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, основную камеру 50 МП, сверхширокоугольную 12 МП и телеобъектив 10 МП, а также аккумулятор емкостью 4300 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт и поддержкой беспроводной зарядки Qi2 со встроенными магнитами. Galaxy S26 Pro будет работать на базе Samsung Exynos 2600 или следующем чипсете линейки Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S26 Ultra получил несколько более закругленные края, чем его предшественник, размеры 163,4 x 77,9 x 7,8 мм. Он может похвастаться 6,9-дюймовым экраном с антибликовым стеклом третьего поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Разрешение основной камеры составит 200 МП. Также он будет оснащен перископом 50 МП с более широкой диафрагмой, чем у S25 Ultra, а также сверхширокоугольной камерой 50 МП и обновленным 12 МП телеобъективом ближнего обзора.

В Samsung Galaxy S26 Ultra по-прежнему установлена батарея емкостью 5000 мАч, но с проводной зарядкой мощностью 60 Вт. Он также поддерживает магнитную беспроводную зарядку и будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm по всему миру.

Что касается Samsung Galaxy S26 Edge, о данным источника его толщина 5,5 мм, он оснащен 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD +, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Также присутствуют основная камера 200 МП, сверхширокоугольная 12 МП и аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой беспроводной магнитной зарядки Qi2.