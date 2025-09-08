Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung

MForum.ru
08.09.2025,
В сети постепенно начинают появляться данные о флагманских смартфонах Samsung следующего поколения – Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Ultra.
В 2026 году Samsung обновит свою флагманскую линейку - модель "+" выйдет из употребления, а "базовая" модель теперь является "Pro". Толщина Samsung Galaxy S26 Pro составляет 6,7 мм, он получит экран диагональю 6,27 дюйма с более тонкими рамками, чем у S25. Частота обновления составит 120 Гц.
Samsung Galaxy S26 Pro получит до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, основную камеру 50 МП, сверхширокоугольную 12 МП и телеобъектив 10 МП, а также аккумулятор емкостью 4300 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт и поддержкой беспроводной зарядки Qi2 со встроенными магнитами. Galaxy S26 Pro будет работать на базе Samsung Exynos 2600 или следующем чипсете линейки Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
Samsung Galaxy S26 Ultra получил несколько более закругленные края, чем его предшественник, размеры 163,4 x 77,9 x 7,8 мм. Он может похвастаться 6,9-дюймовым экраном с антибликовым стеклом третьего поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.
Разрешение основной камеры составит 200 МП. Также он будет оснащен перископом 50 МП с более широкой диафрагмой, чем у S25 Ultra, а также сверхширокоугольной камерой 50 МП и обновленным 12 МП телеобъективом ближнего обзора.
В Samsung Galaxy S26 Ultra по-прежнему установлена батарея емкостью 5000 мАч, но с проводной зарядкой мощностью 60 Вт. Он также поддерживает магнитную беспроводную зарядку и будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm по всему миру.
Что касается Samsung Galaxy S26 Edge, о данным источника его толщина 5,5 мм, он оснащен 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD +, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Также присутствуют основная камера 200 МП, сверхширокоугольная 12 МП и аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой беспроводной магнитной зарядки Qi2.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru
29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru
29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru