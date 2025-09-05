Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально

05.09.2025, MForum.ru

Помимо Galaxy S25 FE, компания Samsung представила флагманские планшеты Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra. Новинки получили обновленную аппаратную платформу, улучшенный S Pen, доработки интерфейса DeX для планшетов и набор AI-функций.

Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra базируются на SoC MediaTek Dimensity 9400+. Galaxy Tab S11 оснащен 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти, а версия Ultra - до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Оба устройства поддерживают расширение памяти с помощью карт microSD.

Samsung Galaxy Tab S11 оснащен 11-дюймовым экраном, Tab S11 Ultra оснащен 14,6-дюймовым дисплеем. В обоих случаях это панель Dynamic AMOLED 2x, которая обеспечивает максимальную яркость до 1600 нит, частоту обновления 120 Гц и разрешение Full HD+. Дисплей модели Ultra также получил антибликовое покрытие.

На задней панели Galaxy Tab S11 установлена одиночная камера разрешением 13 МП, Ultra оснащен двойной камерой, которая состоит из основного сенсора 13 МП и сверхширокоугольной камеры 8 Мп. На передней панели обоих планшетов установлена камера разрешением 12 МП.

Толщина более компактного Samsung Galaxy Tab S11 всего 5,5 мм, а вес 496 г. Более крупный Ultra весит 692 г, но еще тоньше - 5,1 мм. Оба планшета получили стеклянную переднюю панель, цельный алюминиевый корпус, а также класс защиты IP68.

Samsung Galaxy Tab S11 оснащен батареей емкостью 8400 мАч, в модели Ultra используется более емкая АКБ – 11 600 мАч. Оба планшета поддерживают проводную зарядку мощностью 45 Вт. Планшеты также получили сканер отпечатков пальцев под дисплеем, четыре динамика и Bluetooth 5.4. Tab 11 поддерживает Wi-Fi 6E, а Ultra – может работать в сетях Wi-Fi 7. Оба устройства работают под управлением Android 16 One UI 8 "из коробки".

Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra предлагают новые функции Galaxy AI, такие как Gemini Live, помощь в рисовании, написании текста, Circle для поиска и многое другое. Они также оснащены улучшенным интерфейсом DeX, который, как утверждается, улучшает многозадачность благодаря новому расширенному режиму. Дизайн S-Pen был изменен, и теперь он имеет шестигранную рукоятку с конусообразным наконечником.

Samsung Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra предлагаются в сером и серебристом цветах. Базовая модель оснащена 12 ГБ оперативной памяти во всех вариантах хранения, в то время как Ultra доступна в версии с 16 ГБ оперативной памяти в варианте с 1 ТБ встроенной памяти.

Стоимость Samsung Galaxy Tab S11 в варианте «только для Wi-Fi» начинается от 899 евро (1050 долларов) за версию со 128 ГБ встроенной памяти. Варианты с 256 и 512 Гб обойдется в 959 евро (1120 долларов) и 1079 евро (1260 долларов), соответственно. Стоимость модели с поддержкой LTE составляет 1049 евро (1225 долларов) за 128 ГБ, 1109 евро (1295 долларов) за 256 ГБ, 1229 евро (1430 долларов) за 512 ГБ.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi оценен 1339 евро (1560 долларов) за 12 ГБ /256 ГБ, 1459 евро (1699 долларов) за 12 ГБ/512 ГБ и 1759 евро (2049 долларов) за 16 ГБ/1 ТБ. Стоимость LTE-варианта составляет 1489 евро (1735 долларов) за 12 ГБ/256 ГБ, 1609 евро (1874 доллара) за 12 ГБ/512 ГБ и 1909 евро (2225 долларов) за топовую комплектацию 16 ГБ/1 ТБ.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

