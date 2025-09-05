Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи

Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи

05.09.2025, MForum.ru

Huawei представила мини-планшет премиум-класса, что редко встречается за пределами экосистемы iPad.

Huawei MatePad Mini оснащен 8,8-дюймовым OLED- дисплеем разрешением 2560 x 1600 пикселей (16:10) с частотой обновления 120 Гц, яркостью 1800 нит и 10-битной цветопередачей (он также сертифицирован как HDR Vivid). Также отметим наличие Soft Light, аналогичное MatePad Pro, которое уменьшает отражательную способность экрана. Также можно использовать стилус M-Pencil Pro для письма и рисования.

Планшет Mini довольно компактный для планшета, его размеры составляют 198,6 x 127,3 x 5,1 мм, а вес - 255 г. Емкость аккумулятора составляет 6400 мАч, что является небольшим показателем, но, по словам Huawei, его хватает на 15 с половиной часов воспроизведения видео. Аккумулятор быстро заряжается благодаря поддержке зарядки мощностью 66 Вт (полная зарядка занимает около часа).

Huawei MatePad Mini работает под управлением HarmonyOS 5.1, аппаратная платформа не раскрывается. Объем ОЗУ – 12 Гб, встроенной памяти – 256 или 512 ГБ. Обратите внимание, что Soft Light доступен только на модели с 512 ГБ встроенной памяти.

Huawei MatePad Mini поддерживает мобильные сети и может выполнять голосовые вызовы. Он также поддерживает двустороннюю спутниковую передачу сообщений с использованием системы BeiDou. Также в наличии Wi-Fi 7 (be, двухдиапазонный), Bluetooth 5.2 (LDAC, L2HC) и китайская альтернатива Bluetooth под названием StarFlash. NFC отсутствует. Для передачи данных и зарядки предусмотрен порт USB-C 3.0.

Фронтальная камера 32 Мп (f/2.4, фиксированный фокус). На задней панели разместились две камеры: основная на 50 Мп (f/1.8 AF) и сверхширокоугольная на 8 Мп (f/2.2 AF). Тыловая камера может записывать видео в разрешении 4K, а фронтальная – в разрешении 1080p. В боковую кнопку включения устройства встроен сканер отпечатков пальцев. Также отметим наличие стереодинамиков.

Базовая модель на 12/256 ГБ стоит 4000 юаней (560 долларов). Модель емкостью 12/512 ГБ обойдется в 4500 юаней, за версию Soft Light придется доплатить еще 500 юаней. Huawei MatePad Mini поставляется в черном Obsidian Black, белом Snow White и зеленом Spruce Green.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

