Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально

MForum.ru
11.11.2024,
Недавно компания Huawei представила свой новейший планшет MatePad 11.5 (2024). Это элегантное устройство разработано для обеспечения первоклассного планшетного опыта с упором на производительность и развлечения.
Huawei MatePad 11.5 оснащен 11,5-дюймовым TFT LCD-дисплеем разрешением 2200×1440 с частотой обновления 120 Гц. За счет высокого разрешения в сочетании с частотой обновления 120 Гц экран обеспечивает плавную прокрутку и яркие визуальные эффекты. Планшет также оснащен технологией PaperMatte, которая уменьшает блики и обеспечивает комфортный просмотр, особенно при длительном использовании.
В программной части Huawei MatePad 11.5 базируется на HarmonyOS 4.2, новейшей операционной системе Huawei. Эта ОС предлагает множество функций, включая передачу файлов SuperHub, плавающие несколько окон, многоэкранную совместную работу и обновленное приложение Notes. Также включена функция Education Center, предлагающая инструменты для обучения и производительности.
Для съемки фотографий и видео Huawei MatePad 11.5 оснащен 13-мегапиксельной тыловой камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 7700 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт.
MatePad 11.5 доступен в трех цветовых вариантах: голубом Island Blue, серебристом Frost Silver и сером Space Gray. Цены начинаются от 1699 юаней за базовую модель и достигают 2099 юаней за высококлассную версию PaperMatte Edition.
© Антон Печервый,
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