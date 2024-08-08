Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) дебютирует с двухслойным OLED экраном

08.08.2024, MForum.ru

Huawei анонсировала планшеты MatePad Pro 12.2 (2024) и MatePad Air (2024). Вариант Pro занимает место самого высококлассного планшета в портфолио Huawei и оснащен 12,2-дюймовым двухслойным OLED-дисплеем, в то время как Air использует 12-дюймовый IPS LCD и поставляется в четырех оригинальных цветах.

Несмотря на название, MatePad Pro 12.2 тоньше (5,5 мм) и легче (508 граммов), чем его аналог Air. Впрочем, он также не является толстым или тяжелым (5,9 мм, 555 грамм).

Главная особенность MatePad Pro 12.2 (2024) – дисплей. Huawei добавила два слоя OLED, похожие на новые модели iPad Pro, и их Tandem OLED, что позволяет MatePad Pro 12.2 выдавать до 2000 нит пиковой яркости. 12,2-дюймовая панель получила разрешение 1840 x 2800 пикселей, частоту обновления 144 Гц, соотношение сторон 3:2. Huawei утверждает, что ее двухслойный OLED может работать в три раза дольше, чем обычные OLED-дисплеи, и должен обеспечивать на 33% лучшее энергопотребление.

MatePad Air использует 12-дюймовый IPS LCD с тем же разрешением, частотой обновления и соотношением сторон, что и модель Pro. Панель обеспечивает пиковую яркость до 1000 нит. Оба планшета поддерживают ввод с помощью стилуса M-Pencil от Huawei.

Huawei не раскрыла чипсеты, на которых работают новинки. Предполагается, что модель Pro будет оснащена модифицированной версией Kirin 9010 (как в серии Pura 70). MatePad Air предлагается в конфигурациях памяти 8 ГБ/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти, тогда как Pro может быть сконфигурирован с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Программное обеспечение – HarmonyOS 4.2.

За автономность отвечают аккумуляторы емкостью 10 100 мАч с зарядкой 66 Вт для модели Air и 100 Вт в варианте Pro.

Оба планшета оснащены 13-мегапиксельной (основной) + 8-мегапиксельной (сверхширокоугольной) тыловыми камерами, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой в модели Pro и 8-мегапиксельной камерой в Air.

Matepad Pro 12.2 (2024) поставляется в золотом, белом и черном цветах по цене от 4299 юаней (600 долларов США).

MatePad Air (2024) поставляется в зеленом, вишнёво-розовом, перьевом песочно-белом и дымчато-сером цветах по начальной цене 2999 юаней (420 долларов США).

Старт продаж в Китае намечен на 13 августа.