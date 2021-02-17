Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года

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Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года

17.02.2021, MForum.ru

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Санкции США оказали довольно серьезное воздействие на компанию Huawei. Продажи смартфонов этого бренда обвалились, она была вынуждена продать суббренд Honor. Также сокращение коснулось списка устройств, которые будут представлены в этом году.

Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года

Ожидается, что в 2021 году мы увидим складной смартфон Huawei Mate X2, флагманы линейки P50 (P50/P50 Pro/P50 Pro+), обновление линейки Mate (Mate 50/Mate 50 Pro/Mate 50 Pro +/R) планшеты MatePad 2 и MatePad Pro 2. Из аксессуаров стоит ждать Watch 3/GT3, Freebuds 4/4i и Freebuds Pro 2.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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