Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года

MForum.ru
17.02.2021,
Санкции США оказали довольно серьезное воздействие на компанию Huawei. Продажи смартфонов этого бренда обвалились, она была вынуждена продать суббренд Honor. Также сокращение коснулось списка устройств, которые будут представлены в этом году.
Ожидается, что в 2021 году мы увидим складной смартфон Huawei Mate X2, флагманы линейки P50 (P50/P50 Pro/P50 Pro+), обновление линейки Mate (Mate 50/Mate 50 Pro/Mate 50 Pro +/R) планшеты MatePad 2 и MatePad Pro 2. Из аксессуаров стоит ждать Watch 3/GT3, Freebuds 4/4i и Freebuds Pro 2.
© Антон Печеровый,
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