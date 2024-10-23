Анонсы: Huawei представила HarmonyOS Next — свою собственную ОС, конкурирующую с Android

23.10.2024, MForum.ru

С официальным запуском HarmonyOS Next Huawei открыла новую страницу в своей истории. Это первая операционная система Huawei, созданная независимо от Android.

HarmonyOS Next будет использоваться в текущем и будущих поколениях устройств Huawei в Китае, хотя ранее был подтвержден глобальный релиз. Она будет работать на широком спектре устройств, от смартфонов и носимых устройств до устройств умного дома и автомобилей.

HarmonyOS Next использует собственное микроядро на основе ядра с открытым исходным кодом OpenHarmony. Она поддерживает приложения через компилятор Huawei Ark с Huawei Mobile Services (HMS) и обещает бесшовную унифицированную архитектуру между устройствами HarmonyOS Next, облаком, а также взаимосвязь между различными форм-факторами устройств.

Председатель Huawei Consumer Business Group Ричард Ю объявил, что 15 000 приложений и сервисов уже являются частью экосистемы HarmonyOS Next, а скоро их число возрастет. Также было объявлено, что предыдущие версии HarmonyOS в настоящее время работают на более чем 1 миллиарде устройств по всему миру. В это число входят смартфоны, планшеты, умные носимые устройства, интеллектуальные домашние и автомобильные информационно-развлекательные системы.

HarmonyOS Next поставляется с обновленной визуальной идентичностью с новыми возможностями настройки экрана блокировки и домашнего экрана, переработанным центром управления, более быстрой анимацией и скоростью запуска приложений. Реализованы функции ИИ, которые работают на системном уровне ИИ на основе большой языковой модели Pangu.

Huawei также удалось добиться 30%-ного увеличения плавности работы устройства и 20%-ного снижения энергопотребления при взаимодействии между программными модулями. Huawei Share 2.0 обещает бесшовное подключение и обмен файлами между устройствами — Huawei утверждает, что файл размером 1,2 ГБ можно передать между двумя устройствами HarmonyOS Next всего за 8 секунд.

Для безопасности HarmonyOS Next предлагает собственную архитектуру Star Shield с защитой на уровне системы. Пока система находится на стадии публичной бета-версии и доступна для пользователей из Китая. В список поддерживаемых устройств входят серия Pura 70, Huawei Pocket 2 и MatePad Pro 11 (2024).