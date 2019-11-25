Анонсы: Huawei MatePad Pro представлен официально

MForum.ru
25.11.2019,
Компания Huawei официально представила планшетный компьютер MatePad Pro, построенный на базе нового топового чипсета Kirin 990. В первую очередь новинка интересна версией с поддержкой 5G-сетей, а также дизайном с узкими симметричными рамками шириной 4,9 мм.
10,8-дюймовый дисплей разрешением 2560 х 1600 точек занимает 90% площади передней панели новинки. Фронтальная камера разрешением 8 Мп встроена в верхний левый угол экрана.
Среди спецификаций Huawei MatePad Pro присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, сдвоенная тыловая камера (13+8 Мп) и аккумулятор емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 40W и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Причем беспроводная зарядка является реверсивной (в обратную сторону – 7,5 Вт). Также в активе Huawei MatePad Pro присутствуют четыре динамика Histen 6.0 с Harman Kardon, цифровое перо M-Pencil с 4096 уровнями нажатия и клавиатурная док-станция.
Изначально Huawei MatePad Pro появится только в Китае. Продажи Wi-Fi/LTE версий уже начались, цена составляет 3299 и 3999 юаней за Wi-Fi варианты c 6/128 и 8/256 Гб памяти. За поддержку LTE необходимо доплатить 500 юаней (3799/4499 юаней). 5G-версия появится в начале 2020 года.
© Антон Печеровый,
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