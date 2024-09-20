Анонсы: Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte доступен на мировом рынке

20.09.2024, MForum.ru

Huawei MatePad 12 X представляет собой элегантный и мощный планшет, созданный для производительности и творчества. Новинка адресована молодым и модным пользователям, отличается легкой конструкцией, усовершенствованным дисплеем и передовыми функциями для бесперебойного взаимодействия и многозадачности.

Huawei MatePad 12 X оснащен 12-дюймовым сверхъярким дисплеем PaperMatte разрешением 2,8K (2800 x 1840 пикселей) и поддержкой динамической частоты обновления от 30 до 144 Гц. Он имеет пиковую яркость 1000 нит и поддерживает широкую цветовую гамму P3, обеспечивая яркие, высококачественные визуальные эффекты. Планшет имеет соотношение экрана к корпусу 88% и соотношение сторон 3:2.

Работающий на HarmonyOS 4.2, MatePad 12 X предлагает 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Новинка оснащена 13-мегапиксельной тыловой камерой, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, поддерживающей запись видео до 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

За автономность Huawei MatePad 12 X отвечает аккумулятором емкостью 10 100 мАч (до 14 часов просмотра видео), который поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Варианты подключения включают двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB Type-C и Huawei Sound для превосходного качества звука.

Отличительной особенностью Huawei MatePad 12 X является его сверхъяркий дисплей PaperMatte, который имитирует текстуру бумаги и уменьшает блики благодаря наномасштабной антибликовой технологии травления. Это облегчает нагрузку на глаза при длительном использовании, улучшая как чтение, так и письмо. Дисплей также устойчив к воздействию масел, что уменьшает пятна от отпечатков пальцев и улучшает сенсорный отклик.

Huawei MatePad 12 X поддерживает Huawei M-Pencil 3-го поколения и магнитную клавиатуру с технологией NearLink, что делает его идеальным для творческих задач, таких как наброски и создание заметок.

Входящее в комплект приложение Huawei Notes предлагает такие функции, как воспроизведение заметок, открытие нескольких заметок и разделение экрана одним касанием, обеспечивая эффективное и гибкое рабочее пространство для пользователей. Приложение GoPaint поставляется с предустановленными более чем 150 профессиональными кистями, что позволяет пользователям с легкостью создавать реалистичные произведения искусства.

Также отметим, что толщина новинки составляет всего 5,5 мм, а вес 555 грамм, что делает его удобным для мобильных пользователей.

Huawei MatePad 12 X доступен по всему миру, включая Великобританию и Европу, начиная с 19 сентября 2024 года. Планшет поставляется в двух цветовых вариантах: зеленом и белом, со стартовой ценой 549,99 фунтов стерлингов за вариант с объемом памяти 512 ГБ.

В рамках предложения по запуску клиенты в Великобритании, которые сделают заказ в период с 19 сентября по 22 октября, получат скидку в размере 100 фунтов стерлингов и бесплатный Huawei M-Pencil 3.