Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 представлен для глобального рынка

MForum.ru
20.09.2024,
На мероприятии Innovative Product Launch в Барселоне Huawei объявила о выходе на глобальный рынок двух планшетов: MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X. Для китайского рынка эти устройства стали доступны пару месяцев назад.
MatePad Pro поддерживает клавиатуру и стилус. В отличие от своего более крупного 13,2-дюймового собрата, выпущенного в конце 2023 года, эта новинка использует экран без выреза под сэлфи камеру. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, тыловая камера сдвоенная – 13 Мп основной сенсор и 8 Мп широкоугольный.
Сам экран представляет собой двухслойную OLED-панель диагональю 12,2 дюйма разрешением 2800 x 1840 пикселей при частот е обновления 144 Гц. Пиковая яркость экрана 2000 нит, соотношение площади экрана к площади передней панели 92%.
Экран поддерживает широкую цветовую гамму P3 и может похвастаться точностью цветопередачи ΔE < 1, что гарантирует яркие, реалистичные цвета. Так же отметим опциональный слой PaperMatte поверх экрана, который имитирует текстуру бумаги, что повышает производительность для «молодых творцов» и приятен для глаз. За автономность отвечает АКБ емкостью 10 100 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт.
Для качественного звука планшет оснащен восемью динамиками, предназначенными как для высоких, так и для низких частот.
MatePad Pro 12.2 работает под управлением HarmonyOS 4.2 и интегрирует инструменты ИИ, такие как Celia Document Assistant и AI Writing Tool, повышая производительность за счет функций интеллектуального управления документами и создания заметок.
Huawei MatePad Pro поставляется в двух версиях: черная с 256 ГБ памяти за €849/£700 и золотая с 512 ГБ памяти и экраном PaperMatte за €999/£800. Huawei UK будет комплектовать планшет чехлом-клавиатурой. Приобрести новинку можно будет в магазине Huawei, все разместившие заказ до 22 октября бонусом получат Huawei M Pencil 3-го поколения бесплатно и купон на £100.
© Антон Печеровый,
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