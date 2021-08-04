Анонсы: Детские планшеты Huawei MatePad T8 и MatePad T10 появились в России

04.08.2021, MForum.ru

На российском рынке начались продажи модификаций MatePad T8 и MatePad T10, адресованных самой юной аудитории. Новинки представляют собой устройства с дисплеями диагональю 8 и 9,7 дюйма и фильтром синего света. В комплект поставки входит чехол из пищевого силикона и стилус для рисования.

Также новинки получили ряд дополнений в части программного обеспечения. К примеру, они могут уведомлять о неправильной позе ребенка по время использования устройства. Работают MatePad T8 и MatePad T10 под управлением EMUI 10.1 поверх Android 10.

Технически устройства схожи – разрешение дисплеев 1280x800 точек, чипсет Huawei Kirin 710A, 2 Гб ОЗУ, 16 (MatePad T8) / 32 (MatePad T10) Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 512 Гб, 5 Мп тыловая и 2 Мп фронтальная камеры, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 BLE, GPS/Beidou/ГЛОНАСС и АКБ емкостью 5100 мАч. Цена составит 12 990 (MatePad T8) / 14 990 (MatePad T10) рублей. Предзаказ, который продлится до 11 августа, уже открыт в фирменных салонах Huawei и магазинах-партнёрах.