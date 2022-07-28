Анонсы: Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 11" представлен официально

MForum.ru
28.07.2022,
Компания Huawei официально анонсировала первое в мире устройство на базе операционной системы HarmonyOS 3.0.
Новинка представляет собой планшетный компьютер, получивший 2 версии отличающихся чипсетом - Snapdragon 870 либо Snapdragon 888. Что интересно, поддержка 4G предусмотрена только в старшем варианте.
Толщина корпуса Huawei MatePad Pro 11" всего 5,9 мм, однако это не помещало производителю снабдить его АКБ емкостью 8300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт у топовой версии. В варианте со - Snapdragon 870 ее максимальная мощность 40 Вт. Еще одно отличие – для старшей версии доступен вариант с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти, тогда как в обычном варианте речь идет о 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти.
Остальные спецификации Huawei MatePad Pro 11" включают в себя 11-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2560 x 1600 точек с 10-битным цветом и частотой обновления 120 Гц, 16 Мп фронтальную камеру, сдвоенную тыловую камеру в конфигурации с 13 Мп основным модулем и 8 Мп широкоугольным. Также отметим стереосистему из 6 динамиков.
Начало продаж Huawei MatePad Pro 11" в Китае запланировано на 10 августа. Минимальная цена – 3499 юаней за Wi-Fi версию со - Snapdragon 870, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Топовый вариант (4G, Snapdragon 888, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти) оценен в 7699 юаней, при этом в комплект поставки входят клавиатура и стилус. Купить новинку можно будет в белой, синей, бежевой и черной расцветках.
© Антон Печеровый,
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