Анонсы: Huawei MatePad SE 10.4” с 2К-дисплеем появился в Китае

10.02.2023, MForum.ru

Несколько месяцев назад Huawei выпустила в Европе MatePad SE 10,4″. Это планшет начального уровня с ЖК-дисплеем и чипсетом серии Snapdragon 6. Теперь производитель вывел его на внутренний рынок в Китае.

Планшет будет доступен в двух конфигурациях. Это 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Стартовая цена установлена на уровне 1199 юаней (176 долларов США). Модель 6 ГБ + 128 ГБ только с Wi-Fi будет стоить 1499 юаней (220 долларов), а модель LTE с такой же памятью и хранилищем — 1699 юаней (250 долларов). Huawei MatePad SE 10.4″ будет доступен для покупки с 16 февраля в Китае в двух цветовых вариантах — черном Obsidian Black и синем Island Blue.

Huawei MatePad SE 10.4 представляет собой планшет с 10,4-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 15:9 и разрешением 2000 x 1200 пикселей. Этот дисплей предлагает соотношение экрана к корпусу 83%, плотность пикселей 225 PPI и 4096 уровней регулировки яркости.

Основа «железа» новинки – чипсет Snapdragon 680, объем ОЗУ 4 или 6 Гб, встроенной памяти 128 ГБ с возможностью расширения картам памяти microSD. Программная часть – Hongmeng OS 3.0, предлагающая такие функции как один экран с несколькими окнами, суперстанцию передачи данных, обмен данными между устройствами и многое другое. Также поддерживается разблокировка с распознаванием лиц в целях безопасности.

Емкость аккумулятора Huawei MatePad SE 10.4” – 7700 мАч, максимальная мощность зарядки всего 10 Вт. Новинка оснащена основной камерой с разрешением 5 мегапикселей и фронтальной камерой с разрешением 2 мегапикселя. Габариты Huawei MatePad SE 10.4” составляют 246,94 x 156,7 x 7,85 мм, а вес примерно 440 граммов.